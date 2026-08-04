Alertan por juguetes peligrosos a días del Día del Niño: Más de 10 mil fueron retirados del mercado

04 ag. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

A pocos días del Día del Niño, las autoridades sanitarias reforzaron las fiscalizaciones a la venta de juguetes para verificar que los productos cumplan con las normas de seguridad exigidas en Chile.

En ese contexto, se realizaron pruebas en un laboratorio de Pudahuel para demostrar los riesgos que pueden representar los juguetes adquiridos en el comercio informal.

Las inspecciones apuntan principalmente a detectar productos que puedan ser tóxicos, altamente inflamables o que contengan piezas pequeñas que se desprendan con facilidad, lo que podría provocar accidentes como atragantamientos u obstrucciones en niños.

Según explicaron las autoridades, este tipo de situaciones suele generar consultas en los servicios de urgencia durante esta época del año.

Pruebas demostraron los riesgos de algunos juguetes

Durante la actividad, especialistas realizaron ensayos de inflamabilidad y resistencia en distintos productos. Entre ellos, se evaluaron peluches, telas y juguetes con pilas e imanes para comprobar si cumplían con los estándares de seguridad.

"Las pruebas de inflamabilidad principalmente fueron enfocadas a lo que eran peluches y en este caso la tela en particular de un juguete, en este caso que cumple la función como de una casa o una tienda. Dentro de lo que pudimos ver, los peluches cumplen porque traen retardante. En el caso de la tela vimos una combustión mucho mayor, siempre igual dentro del límite. Pudimos ver juguetes que se salen las pilas, que es como un peligro asociado, y el tema de los imanes que se tienden a salir del juguete, que no se debiese", detalló el jefe del Laboratorio Físico-Químico Santiago SGS, Fabián Pinto.

Los consejos por el Día del Niño

El seremi subrogante de Salud, Omar Cáceres, enfatizó que la supervisión de un adulto sigue siendo clave para prevenir accidentes.

Además informó que, hasta la fecha, se han realizado más de 25 fiscalizaciones, se han iniciado más de 18 sumarios sanitarios y se han retirado más de 10 mil juguetes por incumplir la normativa vigente y entregó importantes consejos a la hora de comprar.

"Que el etiquetado venga en español, que el etiquetado identifique la procedencia del país de origen, las advertencias para quién está dirigido, las precauciones que debe tomar. Y lo segundo que es importante también es la supervisión responsable. Todos los juguetes, aunque son para entretención, pueden constituir un riesgo en tanto carezcan de la supervisión de un adulto", aclaró.

La autoridad agregó que comprar en el comercio formal entrega una mayor garantía de seguridad para los consumidores.

"La importancia de comprar en el comercio formal es porque los productos que han sido adquiridos ya fueron sometidos a las mismas pruebas y testeos que se hicieron acá", mencionó.

Las autoridades reiteraron que, aunque los juguetes vendidos en el comercio informal puedan tener precios más bajos, muchas veces no cumplen con las normas de seguridad exigidas, por lo que pueden representar un riesgo para los niños.