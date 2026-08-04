Megarreforma es despachada a ley: Senado aprueba "fórmula del Gobierno" para compensar a municipios

04 ag. 2026 - 19:27 hrs.

¿Qué pasó?

El Senado aprobó este martes con 27 votos a favor el informe de la comisión mixta del proyecto de Reconstrucción Nacional, conocido como Megarreforma, dando luz verde al último artículo que permanecía pendiente. La votación respaldó la fórmula de compensación para los municipios ante la exención del pago de contribuciones a adultos mayores, uno de los puntos más debatidos durante la tramitación.

La disposición aprobada establece un aporte fiscal de 1 millón 500 mil UTM al Fondo Común Municipal (FCM), con el objetivo de compensar la menor recaudación que tendrán las municipalidades por la aplicación de la exención del impuesto territorial a las personas mayores de 65 años, respecto de su primera vivienda.

Municipios recibirán recursos

Con esta aprobación en la Cámara Alta, las municipalidades recibirán los recursos que dejarán de percibir producto de la exención de contribuciones, evitando un impacto en sus ingresos. De haberse rechazado el artículo, el proyecto habría sido despachado sin un mecanismo de compensación para los gobiernos comunales.

Durante la sesión, el Gobierno consiguió 27 votos a favor, alcanzando el respaldo necesario para aprobar el mecanismo de financiamiento que permitirá concretar la compensación fiscal a los municipios en el marco de la Ley de Reconstrucción.

La votación pone fin a la discusión del último punto pendiente del proyecto, permitiendo que la iniciativa continúe su tramitación final con el mecanismo de financiamiento ya aprobado.