Revelan que 46 funcionarios de superintendencias ganaron en junio lo mismo o más que el Presidente Kast

03 ag. 2026 - 09:47 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva controversia sobre los altos sueldos en el sector público salió a la luz en Chile. Lo anterior, ya que se reveló que 46 funcionarios de 10 superintendencias del país percibieron durante el mes de junio salarios equivalentes o superiores al del Presidente de la República, José Antonio Kast, cuya renta bruta bordea los $11,3 millones de pesos mensuales.

Según lo informado por El Mercurio, la semana pasada, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), sostuvieron una reunión clave para abordar la situación de las abultadas remuneraciones que reciben ciertos cargos en el Congreso y la biblioteca del Poder Legislativo.

En dicho contexto, el análisis de la escala salarial del Estado amplió su foco hacia otros organismos y servicios públicos autónomos.

Altas remuneraciones en instituciones del Estado

Entre las entidades fiscalizadoras involucradas en este registro de elevadas rentas están las superintendencias de Salud, Pensiones, Seguridad Social, Insolvencia y Reemprendimiento, Casinos, Servicios Sanitarios, Electricidad y Combustibles (SEC), Medio Ambiente, Educación y Educación Superior.

Los datos, obtenidos en los portales de Transparencia Activa de las instituciones, dan cuenta de sueldos que corresponden principalmente a jefes de servicio, directivos de alta dirección pública y jefaturas técnicas de alto rango.

El debate de los límites a las altas rentas en el sector público vuelve a encender las alarmas legislativas. Es por esta razón que parlamentarios de distintos sectores comenzaron a proponer que se revisen los topes salariales y la efectividad de las normativas vigentes para evitar desproporciones en comparación con la máxima autoridad del país.

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