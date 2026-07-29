Kast detalla primeros pasos de reconstrucción tras sistema frontal: Explicó asignación de recursos para Coquimbo y zonas afectadas

29 jul. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast entregó este miércoles adelantos de las medidas que impulsa el Gobierno para avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el sistema frontal.

Entre los anuncios, informó que comenzó el levantamiento de información mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), herramienta que permitirá focalizar las ayudas para las familias damnificadas.

Además, confirmó el inicio de aportes para enseres en ciertas zonas del país, el despliegue de medidas sanitarias y agrícolas, y una serie de acciones enfocadas especialmente en las regiones de Coquimbo y Atacama.

Recursos para la reconstrucción de Coquimbo

Uno de los puntos que generó cuestionamientos fue si la reconstrucción incluiría a una de las zonas más afectadas por los recientes sistemas frontales: el norte del país, especialmente la región de Coquimbo.

Al respecto, el mandatario informó: "Se están resguardando los recursos para lo que nos comprometimos, que era la reconstrucción de Valparaíso, de Ñuble y de Biobío".

Y agregó: "Se ha señalado que no va a haber ninguna afectación de los fondos municipales por el Fondo Común Municipal, y ya comienza ahora en septiembre todo lo que es la discusión de la Ley de Presupuesto".

En ese contexto, el Presidente señaló que el Ejecutivo solicitará respaldo del Congreso para concretar esos cambios presupuestarios: "Es una Ley de Presupuesto que va a tener que tener modificaciones, donde le vamos a pedir a todos los parlamentarios su colaboración, porque los recursos siempre son escasos y las necesidades son muy altas".

"Tendremos que ir viendo cómo ajustar para recuperar, reconstruir las regiones más afectadas, que son la región de Coquimbo, la región de Atacama", concluyó sobre el asunto.

Ayudas para familias afectadas y reconstrucción

Según explicó Kast, las medidas comenzaron con el despliegue de funcionarios públicos para aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE):

"Lo que se ha planteado en estos días es el levantamiento de las personas afectadas por este temporal. Se han desplegado funcionarios públicos para que tuvieran la capacidad de levantar la información fidedigna de la ficha FIBE (...) que es esencial para focalizar los recursos".

El presidente señaló que en el sur del país ya comenzaron las primeras entregas de enseres mediante el bolsillo electrónico, para quienes registraron daños menores:

"En la zona sur ya se están entregando (...) los aportes para las afectaciones menores de enseres. Esperamos que de aquí al viernes ya se puedan también liberar en la zona centro-sur cerca de 3.500 aportes para enseres y, a partir del día lunes, comiencen las entregas aquí en la región de Coquimbo y en la región de Atacama"

El mandatario precisó que esto "se hará en la medida que esas fichas estén bien formuladas y podamos ir canalizando esos recursos".

Agregó que estos aportes fluctúan entre $375 mil y $1,5 millones, y que posteriormente se realizará una segunda evaluación para determinar el nivel de daño de las viviendas y definir los apoyos correspondientes.

Medidas para Coquimbo y Atacama

Respecto a las regiones de Coquimbo y Atacama, Kast afirmó que ya se desplegó un hospital de emergencia del Ejército tras los daños en diversos pabellones de la ciudad e interiores.

Además, se decretó emergencia agrícola y se está trabajando en un catastro para recuperar las redes de riego, apoyar a la pequeña minería y a la pesca artesanal.

El Mandatario agregó que el Gobierno busca despejar el borde costero de La Serena antes de Fiestas Patrias, para no afectar turísticamente a la zona: "El compromiso es que de aquí a las Fiestas Patrias podamos tener despejadas las costas".