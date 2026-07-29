Nieve y hasta 50 mm de lluvia: Emiten avisos meteorológicos para tres regiones de la zona centro-sur

29 jul. 2026 - 12:15 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos por "precipitaciones normales a moderadas" y otro por "nevadas normales a moderadas", que afectarán a regiones de la zona centro-sur durante esta semana.

De acuerdo a la página web del organismo, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Aviso por precipitaciones

Las lluvias ocurrirían debido a un sistema frontal en la Cordillera de la Costa, Valle y precordillera de la región del Maule, desde la noche de este jueves 30 hasta la noche del viernes 31 de julio.

Se espera que en cada sector el jueves se registren entre 30 y 50 milímetros (mm) de precipitaciones, mientras que el viernes los montos irían desde los 20 y los 40 mm, a excepción de la precordillera donde se estiman entre 40 y 50 mm.

Aviso por nevadas

También por el sistema frontal se esperan nevadas en la cordillera de las regiones de Ñuble y Biobío, desde la noche de este jueves hasta la mañana del viernes.

Meteorología además indicó que existe la probabilidad de que se desarrolle ventisca en la zona.

En ambas regiones se pronostica que caiga entre 60 y 70 centímetros de nieve, mientras que en Ñuble la isoterma cero se ubicará entre los 3.200 y 2.000 metros, mientras que en el Biobío entre los 3.000 y 1.900.

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