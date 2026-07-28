Sergio Jadue es sobreseído: Tribunal resolvió que los delitos estaban prescritos

28 jul. 2026 - 09:52 hrs.

¿Qué pasó?

El 13 Juzgado de Garantía de Santiago resolvió sobreseer definitivamente al expresidente de la ANFP Sergio Jadue, por delitos de apropiación indebida y tributarios.

Tras el fallo, el Ministerio Público está evaluando apelar a la determinación del juzgado de garantía.

La prescripción de la causa

El tribunal no compartió el cálculo de las fechas planteadas por la Fiscalía y el Servicio de Impuesto Internos (SII), afirmando que la acción penal se encuentra prescrita.

En cambio, acogió lo planteado por la defensa, la cual aseguraba que se cumplieron los diez años desde la comisión del último delito, que presuntamente se habría realizado en mayo de 2016.

El fiscal Marco Antonio Paredes explicó que el tribunal consideró que las imputaciones se trataban de simples delitos, cuyos plazos de prescripción son de cinco años, y en el caso de estar en el extranjero aumenta al doble. "Por lo tanto, han transcurrido a abril del 2016 los diez años que dice la ley para los plazos de prescripción".

Fiscalía evalúa apelar

"Esta resolución es esencialmente apelable... Cuando la Fiscalía tenga la resolución en sus manos, va a evaluar la interposición del recurso", dijo el persecutor.

Además, aclaró que lo que resolvió este martes el tribunal queda firme y ejecutoriado, "se deja sin efecto la orden de detención y el señor Jadue podría volver al país".

De todos modos, indicó que "en Estados Unidos tiene otros cargos y eso es materia de la soberanía estadounidense".