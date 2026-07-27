ClaveÚnica suma más seguridad: Así funciona la "segunda llave" que protege tu identidad digital

27 jul. 2026 - 22:02 hrs.

¿Qué pasó?

Hoy gran parte de nuestra vida cotidiana transcurre en el entorno digital: sacar certificados en línea, postular a beneficios sociales, consultar información personal e interactuar con diversos servicios del Estado. Frente a esta realidad, resguardar la identidad digital de la ciudadanía se ha transformado en una prioridad de primer nivel.

Para hacer frente a las ciberamenazas y robustecer la protección de la información, ClaveÚnica incorporó una nueva medida de seguridad voluntaria: el Segundo Factor de Autenticación (2FA). Esta herramienta opera como una “segunda llave” de seguridad para tu cuenta, diseñada para prevenir accesos no autorizados y reducir drásticamente el riesgo de suplantación de identidad.

¿Cómo funciona y por qué es tan importante?

El mecanismo es muy similar al pinpass o clave dinámica de las aplicaciones bancarias. Una vez activado, además de ingresar tu RUT y tu contraseña habitual, el sistema te solicitará un código temporal de seguridad generado directamente desde una aplicación de autenticación en tu teléfono móvil.

Esto implica un avance fundamental en protección: si un tercero llega a descubrir o robar tu contraseña, no podrá acceder a tu cuenta ni realizar trámites a tu nombre sin tener tu teléfono en sus manos.

Maurice Poirrier, director (s) de la Secretaría de Gobierno Digital, destacó el valor preventivo de esta iniciativa, afirmando que “queremos que las personas hagan sus trámites con más tranquilidad".

"Así como cuidamos nuestra cuenta bancaria, también tenemos que proteger nuestra identidad digital. Esta nueva medida agrega una segunda verificación para evitar fraudes y proteger a las familias", sostuvo.

Poirrier recalcó además que este avance forma parte del trabajo permanente por construir un Estado moderno, eficiente y seguro, donde las personas puedan operar por internet con plena confianza.

Esta innovación se suma al sistema de verificación que opera desde hace un año en trámites más sensibles, donde el código se envía por correo electrónico. La nueva opción mediante aplicación móvil entrega un estándar de seguridad aún mayor y más ágil.

Paso a paso: ¿Cómo activar el Segundo Factor en tu ClaveÚnica?

La activación es totalmente voluntaria y puedes realizarla en apenas un par de minutos siguiendo estos pasos:

Ingresa al sitio oficial : Dirígete a claveunica.gob.cl.

: Dirígete a claveunica.gob.cl. Inicia sesión : Accede utilizando tu RUT y contraseña actual.

: Accede utilizando tu RUT y contraseña actual. Accede a la configuración : Entra a la sección “Seguridad” del menú.

: Entra a la sección “Seguridad” del menú. Inicia la vinculación : Haz clic en “Configurar aplicación”.

: Haz clic en “Configurar aplicación”. Escanea el código QR : Abre una aplicación de autenticación en tu celular (se recomiendan opciones gratuitas como Google Authenticator, Microsoft Authenticator o Proton Authenticator) y escanea el código que aparece en la pantalla.

: Abre una aplicación de autenticación en tu celular (se recomiendan opciones gratuitas como Google Authenticator, Microsoft Authenticator o Proton Authenticator) y escanea el código que aparece en la pantalla. Confirma la operación: Ingresa en la web el código temporal de seis dígitos que genera la app en tu teléfono para finalizar el proceso.

Todo sobre Clave única