Presidente Kast firma proyecto para destituir a autoridades que consuman drogas: "En esto tenemos que ser inflexibles"

27 jul. 2026 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno busca convertir en una obligación permanente los controles preventivos de drogas para las principales autoridades del país. Con ese objetivo, el Presidente José Antonio Kast firmó este lunes un proyecto de reforma constitucional que incorpora una nueva causal de cesación en el cargo para quienes consuman drogas o estupefacientes y establece la realización obligatoria de exámenes al asumir funciones y posteriormente de forma periódica.

La iniciativa alcanza a autoridades del Ejecutivo, del Congreso, de los gobiernos regionales y de los municipios, y busca reemplazar el actual sistema de controles contemplado en normas transitorias por una regulación permanente.

¿Quiénes tendrían que someterse a test de drogas?

La medida considera a:

Ministros.

Subsecretarios.

Senadores.

Diputados.

Delegados presidenciales regionales.

Delegados presidenciales provinciales.

Gobernadores regionales.

Consejeros regionales.

Alcaldes.

Concejales.

Gobierno busca que el control sea permanente

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que la reforma apunta a que todas las autoridades estén sujetas a las mismas exigencias.

En ese sentido, afirmó que "la ciudadanía no puede tener ninguna duda de que sus autoridades son efectivamente libres y no dependientes para tomar decisiones".

"En una materia tan seria y tan compleja, no podemos quedar al arbitrio de la disposición y la voluntad transitoria de quienes nos imponen esas normas. Tenemos que tratar de que sea una legislación de carácter permanente".

¿Qué dijo el Presidente Kast?

Durante la presentación del proyecto, el Presidente José Antonio Kast explicó que "esto corresponde a una reforma constitucional que crea una nueva causal de cesación en el cargo de autoridades en caso de consumo de drogas o estupefacientes".

El Mandatario sostuvo que "la ciudadanía cada vez nos exige más como autoridades, cada vez exige más transparencia, y yo creo que nosotros en eso tenemos que oír, no solamente a la ciudadanía, sino también cómo la legislación se va haciendo cargo de fenómenos que antes no conocíamos".

En esa línea, agregó que "la reforma constitucional no lo es todo. La reforma constitucional señala un camino, un camino que ya han indicado en distintas normas o iniciativas legales parlamentarios que están aquí presentes".

"Tenemos que ser inflexibles"

El Presidente sostuvo que "en esto tenemos que ser inflexibles. En esto no puede haber dos miradas, porque el riesgo para nuestra democracia es muy alto. Y lo hemos visto en otras naciones, que no se anticiparon a situaciones como esta y lo han pagado muy caro. Nosotros aún estamos a tiempo".

Finalmente, indicó que él ya se ha sometido a controles de drogas antes y durante su mandato y agregó que "ambos serán públicos como corresponde".

Cabe señalar que esta reforma ocurre luego de que el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, saliera del Gobierno tras arrojar positivo a un test de drogas.