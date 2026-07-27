"Llegó moviendo el ombligo": Las felicitaciones que recibió Christell Rodríguez por el nacimiento de su hijo Valentino

27 jul. 2026 - 13:21 hrs.

A través de sus redes sociales, la cantante Christell Rodríguez compartió una de las noticias más importantes de su vida: el nacimiento de Valentino, su primogénito.

La influencer había señalado en varias oportunidades que uno de sus mayores deseos era convertirse en madre, algo que finalmente se concretó durante la tarde del domingo recién pasado.

"Tu primera experiencia y la mejor"

"Nació por cesárea finalmente, pero lo importante es que Valentino llegó con sus 3,2 kg y 50,5cm a las 14:37 PM del 26/07/2026", escribió Christell en una historia de Instagram, en la que aparece su hijo.

"Ya pasamos nuestra primera noche y gracias a Dios todo se ha dado de maravilla", agregó la cantante, quien también aprovechó de agradecer las muestras de amor.

Como era de esperar, la influencer recibió cientos de comentarios en sus redes sociales. "A vivir lo mejor de la vida", "llegó moviendo el ombligo, felicidades", "muchas felicidades, hermosa. Muchas bendiciones para tu hermosa familia, en especial el príncipe que acaba de llegar", "felicidades, mi pequeña, es tu primera experiencia y la mejor. Disfrútala a concho, que los dos estén bien", son algunos de los buenos deseos que recibió la artista.

Respecto a esta nueva etapa de su vida, Christell sinceró: "Estamos felices y enamorados de nuestro bebé. Gracias por los buenos deseos".

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