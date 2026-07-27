Ministro Arrau reporta disminución del 45% en los secuestros y del 17% en los homicidios a nivel nacional

27 jul. 2026 - 13:57 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el comité policial con Carabineros y la PDI, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, entregó un nuevo balance sobre el control del delito en el país, en el que destacó la baja de los homicidios en 17% a nivel nacional.

Ministro Arrau destaca baja en los delitos

En el detalle, resaltó que la mayor disminución de los homicidios se verificó en la región de Atacama, con una caída de 76%, mientras que en la de Arica y Parinacota fue de 43%. En la Región Metropolitana la baja alcanzó el 17%.

Acerca de los secuestros, indicó que los delitos de ese tipo reportados por la PDI disminuyeron 45%, mientras que las incautaciones de droga aumentaron 60% en el año.

Añadió que los ingresos irregulares al país disminuyeron un 86%, mientras que la reconducción de personas llegó al 73%.

Amenazas de muerte a gendarmes

En otro tema, Arrau se refirió a las amenazas contra gendarmes con coronas de flores: "La respuesta del Estado tiene que ser una y muy sólida, por eso hablamos de que nuestras policías tienen que tener legítima defensa de franco".

"Ese es el nivel de exposición que tiene hoy día Gendarmería de Chile. Al convivir con el delito más duro día a día, con narcotraficantes, con sicarios, con delincuentes de todo tipo, y efectivamente esa exposición hace que sean amenazados, que sean coaccionados, y eso es lo que tenemos que ir evitando", enfatizó.

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