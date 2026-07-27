Conductor muere tras choque en la Ruta 5 Sur: Vehículo involucrado escapó sin prestar ayuda

27 jul. 2026 - 09:38 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del domingo terminó de forma trágica en la Ruta 5 Sur, en la comuna de Bulnes, en la región de Ñuble. Un automóvil colisionó con otro vehículo en el kilómetro 242 de la calzada oriente y, horas más tarde, el conductor falleció mientras recibía atención médica.

La otra persona que viajaba con él permanece hospitalizada, mientras el segundo vehículo involucrado dejó el lugar sin prestar ayuda ni dar aviso a las autoridades.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Cuando Carabineros llegó al lugar encontró un automóvil cuyos dos ocupantes habían resultado con lesiones de gravedad y ya habían sido trasladados al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán.

Las primeras pericias realizadas en el sitio establecieron, de manera preliminar, que el vehículo habría impactado por alcance al automóvil que circulaba delante, sin advertir oportunamente su proximidad.

Tras la colisión, el segundo vehículo involucrado se retiró del lugar sin auxiliar a las víctimas ni informar el hecho a la autoridad. Posteriormente, el conductor del automóvil siniestrado murió mientras era atendido en el recinto asistencial, mientras que su acompañante continúa hospitalizado con lesiones de diversa consideración.

La investigación continúa

Las pericias para determinar la dinámica del accidente siguen en desarrollo y serán incorporadas a la investigación que dirige la Fiscalía.

En ese contexto, el teniente Eric Leal, de la SIAT Ñuble, explicó: "Por instrucción del Ministerio Público, nuestro equipo especializado desarrolló el trabajo científico-técnico en el sitio del suceso, efectuando el levantamiento de evidencias, fijaciones y pericias destinadas a establecer la dinámica del accidente y determinar la causa basal de este lamentable hecho, antecedentes que serán puestos a disposición de la Fiscalía para el desarrollo de la investigación".

Respecto de la salida del segundo vehículo del lugar, el oficial recordó que "escapar del lugar del accidente sin prestar auxilio a la víctima es un delito accesorio, y se suma a la responsabilidad que le pueda corresponder en el desarrollo del accidente".

El llamado de Carabineros ante las lluvias

Considerando las condiciones climáticas que afectan a distintas zonas del país, el teniente Leal también hizo un llamado a reforzar las medidas de seguridad al conducir.

"Durante los días de lluvia es fundamental extremar las medidas de seguridad al conducir. Recomendamos disminuir la velocidad, mantener una distancia prudente con el vehículo que antecede, conducir atento a las condiciones de la vía, evitar maniobras riesgosas y verificar el correcto estado de neumáticos, frenos y luces. La conducción preventiva es clave para evitar siniestros viales y proteger la vida de todos los usuarios de las rutas", señaló.