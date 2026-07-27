Presunto parricidio en Estación Central: Mujer alertó que su pareja estaba herida y terminó detenida

27 jul. 2026 - 08:29 hrs.

¿Qué pasó?

Una investigación intenta reconstruir lo ocurrido la madrugada de este lunes en Estación Central, Región Metropolitana. El caso comenzó cuando una mujer bajó a la recepción de su edificio, en calle Purísima con Conde del Maule, para informar que su conviviente había fallecido en el departamento que compartían.

Sin embargo, los antecedentes no están del todo claros, y algunas evidencias apuntan a la mujer que alertó sobre la muerte de la víctima.

¿Qué se sabe del crimen?

Según la información conocida hasta ahora, el hombre, de nacionalidad venezolana, fue encontrado sin vida en el inmueble con una lesión en una de sus piernas.

La conviviente sostuvo que él mismo se había autoinferido las heridas y que posteriormente murió al interior del departamento. Sin embargo, la revisión preliminar de las cámaras de seguridad y otros antecedentes motivó nuevas diligencias para esclarecer lo sucedido.

La investigación

Las primeras diligencias quedaron a cargo del OS-9 y Labocar de Carabineros, bajo la dirección de la Fiscalía Centro Norte. El objetivo es determinar cómo ocurrieron los hechos y contrastar los antecedentes reunidos con la evidencia levantada en el departamento.

"Estamos realizando labores investigativas en relación con el fallecimiento de una persona en el edificio. Es un ciudadano de nacionalidad venezolana que mantendría una lesión en una de sus piernas", señaló el fiscal Luis Contardo.

Mientras avanzan las diligencias, la conviviente del fallecido permanece detenida. "Ella fue encontrada con evidencia biológica en su cuerpo, con sangre en las piernas y en las manos también, pero es algo que tenemos que investigar para poder finalmente tomar algún tipo de decisión respecto de la situación procesal de la mujer", explicó Contardo.

Respecto de la declaración entregada por la mujer, el fiscal sostuvo que será contrastada con las pericias. "Ella nos ha aportado algunos antecedentes respecto de la forma del hecho. Son antecedentes que estamos revisando para poder determinar si son antecedentes fiables, si son antecedentes creíbles o si eventualmente pueden ser más bien de carácter exculpatorio".

Investigación continúa abierta

La Fiscalía también confirmó que la pareja convivía y tenía un hijo en común. No obstante, el persecutor precisó que la calificación jurídica del caso dependerá exclusivamente de lo que permitan establecer las diligencias que siguen en desarrollo.

"En el evento de confirmarse la versión de que ella hubiera efectuado una acción respecto de él, podríamos encontrarnos ante un delito de parricidio", afirmó.

Por ahora, la investigación continúa en pleno desarrollo. Las pericias al interior del departamento y el análisis de la evidencia recopilada serán determinantes para establecer cómo ocurrió la muerte del ciudadano venezolano y definir la situación procesal de su conviviente.