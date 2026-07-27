Juan Manuel Astorga por vulnerabilidad de campamentos: "85% de ellos están expuestos a riesgos"
27 jul. 2026 - 08:52 hrs.
Juan Manuel Astorga ofreció un balance sobre la situación climática en las últimas horas y se refirió a las medidas gubernamentales en función de evitar \\\'nuevas emergencias\\\' tras el paso de los sistemas frontales por territorio chileno.
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