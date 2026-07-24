Moreira respalda al Gobierno por salida de exsubsecretario que dio positivo en test de drogas: "Actuó como corresponde"

24 jul. 2026 - 13:20 hrs.

¿Qué pasó?

El senador Iván Moreira abordó este viernes la salida del ahora exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de que diera positivo en un test de drogas. A su juicio, el Gobierno actuó de forma correcta y no cree que la situación represente un perjuicio para la administración del Presidente José Antonio Kast.



"A mí me parece correcto"

"A mí me parece completamente correcto, cuando hay disposiciones muy claras para los funcionarios públicos, para las autoridades, en que tienen que hacerse este examen", señaló la autoridad en conversación con Radio Infinita.

"A mí me parece que el Gobierno ha sido correcto en aras de la transparencia y la probidad", manifestó el parlamentario.

Moreira agregó que ahora le corresponde al exsubsecretario que se defienda: "Él ha dicho que no es así, pero difícilmente se equivocan estos informes y exámenes para conocer si la persona ha tenido algún consumo de droga".

Cabe destacar que Rodríguez, mediante un comunicado, negó consumir drogas y aseguró que el examen se trató de un falso positivo.

Al respecto, Moreira comentó que "él tiene todo el derecho de negar... y en cuanto a la presunción de inocencia y este examen, obviamente él va a tener que responder".

Al ser consultado si esto provoca un daño al Gobierno, el senador sostuvo que "no, porque es parte de la actitud, de las normas y de los protocolos que tiene el Gobierno en cuanto a esta situación, y obviamente actuó de inmediato como corresponde".