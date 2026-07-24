¿Dónde está el jurel? Las causas detrás de la falta de stock en Chile

24 jul. 2026 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

Con el paso de las semanas, muchos se han preguntado por qué no encuentran el jurel de su marca favorita. Esto se debe a que cada vez se ha hecho más difícil conseguir en el mercado local latas de este icónico producto, esencial en la mesa de los chilenos.

La falta de stock en góndolas encendió la preocupación de las familias, en un escenario donde la producción de conservas cayó a niveles atípicos para esta época del año.

Detrás de esta menor oferta no hay una falta de peces en el océano, sino un cambio en la temperatura del mar que alteró la ruta habitual de la flota pesquera.

Aguas más cálidas: el motivo por el cual el jurel "desapareció"

La explicación principal al desabastecimiento está en el océano. Según datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y del sector pesquero, un calentamiento anómalo en la temperatura del agua —asociado a los efectos del fenómeno de El Niño— alteró el comportamiento del jurel.

Al ser el jurel una especie que busca aguas frías, los cardúmenes migraron mar adentro y hacia zonas más alejadas de los caladeros habituales. Esta falta de presencia cerca de las zonas tradicionales de faena derivó en que los barcos no encontraran el recurso o detectaran ejemplares de menor tamaño que el acostumbrado.

Capturas en mínimos y flota afectada

Esta migración del pez provocó un impacto severo en la producción nacional. A la fecha, la flota pesquera solo ha capturado cerca del 28% de la cuota anual autorizada, una cifra lejana del 60% que habitualmente se registra para esta época del año.

La situación golpea con especial fuerza a la región del Biobío, donde se procesa la mayor parte de este alimento. A través de un comunicado emitido por el gremio Pescadores Industriales del Biobío, la entidad informó que cerca del 80% de la flota industrial se ha mantenido en puerto por la falta del recurso, mientras que las embarcaciones que han salido a buscar pesca —en zonas que van desde Pichilemu hasta Quidico— no han obtenido los resultados habituales.

Alerta por el empleo y visiones encontradas

La falta de materia prima encendió las alarmas en las plantas procesadoras. En declaraciones recogidas por el Diario Concepción, Juana Silva, presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de las Plantas de Proceso (Fesip), manifestó su preocupación por la estabilidad laboral del sector y advirtió que la baja del recurso "se traducirá sin duda en inestabilidad laboral si la situación no cambia pronto".

Por su parte, el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, confirmó que la autoridad se encuentra monitoreando la situación para evaluar posibles impactos en la cadena productiva, aunque aclaró que en los últimos meses se han detectado pequeños avistamientos de jurel de buen tamaño cerca de la isla Santa María.