Se casó días antes: Influencer murió a los 30 años tras sufrir grave accidente durante su luna de miel

16 jul. 2026 - 13:56 hrs.

La influencer alemana Laura Viktoria Härtig falleció a los 30 años luego de permanecer varios días hospitalizada producto de un grave accidente en bicicleta que sufrió mientras disfrutaba de su luna de miel en Italia.

La creadora de contenido, que acumulaba más de 54 mil seguidores en Instagram, había contraído matrimonio apenas dos días antes del accidente, compartiendo con sus seguidores que se había casado con su "alma gemela para toda la vida". La noticia de su fallecimiento fue confirmada a través de su cuenta oficial en redes sociales.

El fatal accidente durante su luna de miel

De acuerdo con medios italianos, el accidente ocurrió en un puerto de montaña ubicado en el norte de Italia, donde Laura habría protagonizado una colisión frontal mientras circulaba en bicicleta con el exesquiador olímpico Peter Runggaldier.

Según los reportes, el impacto fue de tal magnitud que la bicicleta de la influencer quedó partida en dos. Equipos de emergencia debieron reanimarla en el lugar antes de trasladarla en helicóptero hasta un recinto asistencial.

Posteriormente, su familia decidió llevarla a un hospital en Alemania para continuar con su tratamiento, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Había celebrado su matrimonio días antes

Laura Viktoria Härtig era conocida por compartir contenido relacionado con viajes, deportes al aire libre y estilo de vida a través de sus redes sociales.

Solo dos días antes del accidente publicó imágenes de su matrimonio, acompañadas de un emotivo mensaje en el que expresó que se había casado con su "alma gemela para toda la vida", publicación que, tras su muerte se llenó de mensajes de despedida y condolencias de sus seguidores.

Exesquiador involucrado envió un mensaje

Tras conocerse el fallecimiento de la influencer, el exesquiador olímpico Peter Runggaldier, quien también estuvo involucrado en el accidente, compartió un mensaje en sus redes sociales.

En su publicación expresó sus condolencias a la familia de Laura Viktoria Härtig y pidió respeto y privacidad para todos los involucrados en este difícil momento.

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