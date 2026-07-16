Temblor se registra en la zona norte de Chile: Esta fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,4 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 14:11 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 105 kilómetros al sureste de Ollague, a 203 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.