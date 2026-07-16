Senapred declara Alerta Roja para la comuna de Arauco por desborde de Río Pichilo

16 jul. 2026 - 14:54 hrs.

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¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este jueves Alerta Roja para la comuna de Arauco, en la región del Biobío, debido al riesgo de desborde del río Pichilo tras el aumento de su caudal.

La medida fue adoptada luego de que la Dirección General de Aguas (DGA) informara que la estación hidrométrica "Río Pichilo" alcanzó valores correspondientes al umbral rojo, lo que supone un incremento del riesgo para las personas que viven en las cercanías del cauce.

¿Por qué se declaró la Alerta Roja?

Según explicó Senapred, "el umbral rojo establecido por la DGA señala un caudal que puede llegar a producir daños a sectores poblados e infraestructura y que pudiese requerir, según cada caso, acciones tales como evacuación, defensa o disponibilidad de recursos humanos, maquinarias y equipos".

En consecuencia, la Dirección Regional del Senapred, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío, declaró la Alerta Roja por desborde en la comuna de Arauco, "vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten".

¿Qué implica esta medida?

"Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento", señaló Senapred.

El organismo llamó a la comunidad a mantenerse informada por los canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades, especialmente quienes residen en sectores cercanos al río Pichilo.

#SenapredBiobío Se declara Alerta Roja para la comuna de Arauco por desborde.https://t.co/SvZfmUpHZB pic.twitter.com/Cj1XnR909o — SENAPRED (@Senapred) July 16, 2026

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