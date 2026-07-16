Impactante video muestra río arrastrando restos de viviendas en Curanilahue en medio del sistema frontal

16 jul. 2026 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que afectan a la Región del Biobío continúan dejando complejas consecuencias. En Curanilahue, un impactante video evidencia la fuerza del río tras el aumento de su caudal, arrastrando escombros, elementos de techumbre y estructuras livianas por la corriente.

La situación ocurre en medio del intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país y que obligó a las autoridades a activar la mensajería SAE debido al riesgo de desborde de los ríos en distintas comunas de la provincia de Arauco.

Video muestra la fuerza del río en Curanilahue

El registro, captado en el sector Eleuterio Ramírez, muestra el caudal completamente crecido y de color café producto de las precipitaciones, mientras la corriente arrastra restos de estructuras y diversos escombros.

Las imágenes reflejan la intensidad del sistema frontal que ha provocado un rápido incremento del nivel del río y mantiene en alerta a los habitantes de sectores cercanos a su ribera.

Senapred activó la mensajería SAE

Durante la jornada, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la mensajería SAE para las comunas de Arauco y Curanilahue, debido al aumento del caudal de los ríos provocado por las persistentes lluvias.

En el caso de Curanilahue, la alerta fue enviada a los teléfonos celulares de la población para advertir sobre el riesgo asociado a la crecida del río y facilitar una eventual evacuación si las condiciones lo requieren.

Autoridades llaman a no acercarse a las riberas

Según informaron las autoridades, equipos de emergencia se encuentran recorriendo los sectores afectados para monitorear la evolución del caudal y coordinar las acciones preventivas.

Por ello, Senapred reiteró el llamado a no acercarse a las riberas de los ríos, mantenerse atentos a la información oficial y seguir las instrucciones de las autoridades, especialmente en caso de una eventual orden de evacuación mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).