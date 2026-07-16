El mar ya llegó a las casas: Senapred llama a evacuar dos zonas de Penco por marejadas

16 jul. 2026 - 11:55 hrs.

Relacionados

- Minuto a minuto sistema frontal

- Miles de clientes sin luz

- Shorts del sistema frontal

- Roaming de emergencia: Así lo debes activar

¿Qué pasó?

En la mañana de este jueves, en el marco del sistema frontal que afecta a varias regiones del país, Senapred llamó a evacuar dos sectores de la comuna de Penco, región de Biobío, por las marejadas que se registran en la costa.

Primero ocurrió en Cerro Verde Bajo, donde el mar ya llegó a las viviendas, por lo que se activo la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia para celulares (SAE) para apoyar el procedimiento.

El mismo sistema se activó después, a las 13:06, solicitando "evacuar borde costero de sectores Malaquías Concha y Barrio Chino en la comuna de Penco, Región del Biobío", afirmó Senapred.

El mar avanzó hasta las casas

La emergencia se desarrolla en un sector residencial donde viven adultos mayores, niños y numerosas familias, mientras las condiciones climáticas siguen empeorando.

El escenario cambió en pocos minutos. Las marejadas comenzaron a ganar fuerza y el agua dejó de quedar contenida en la playa para avanzar hasta las calles y las viviendas del sector Cerro Verde Bajo. Lo que inicialmente era un fuerte oleaje terminó con el mar ingresando por patios y accesos a las casas, obligando a vecinos a retirar sus vehículos y pertenencias mientras llegaban los equipos de emergencia.

En medio de la evacuación, residentes intentaban contener el ingreso del agua con sacos y despejar el sector con palas, mientras las camionetas municipales recorrían el barrio trasladando a las familias hacia zonas seguras.

El actuar del municipio

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, explicó que la prioridad era sacar a los vecinos antes de que las marejadas aumentaran su intensidad. "Hoy día lo que más necesitamos es que nos puedan ayudar a evacuar. Estamos pidiendo a Bomberos; ya le pedí a los delegados que decretaran alerta SAE. El mar ha salido. Estamos evacuando y a las familias las estamos llevando a los albergues respectivos", señaló.

"Lo más importante es que venga la Armada, que venga personal de apoyo, porque tenemos que evacuar a muchas familias y en media hora más nos indican que las marejadas pueden seguir. Estamos teniendo marejadas sobre los 30 metros, está todo el sector de Cerro Verde inundado y hemos evacuado a todas las familias que han estado acá", sostuvo.

El mar seguirá subiendo

El alcalde también aclaró que el mar seguirá subiendo y que la zona de afectación podría ser mayor.

"Lo que más nos preocupa es que este sistema frontal va a tener su máxima expresión en los próximos 40 o 50 minutos, hasta las dos de la tarde", advirtió.

Luego agregó: "El mar va a subir, ya tenemos la certeza. Estamos con los bomberos, con los sistemas meteorológicos; va a seguir subiendo y lo más complicado es que se esperan vientos de hasta 100 kilómetros por hora hasta las dos de la tarde".

"No damos abasto, nos vemos superados"

Finalmente, reiteró el llamado a abandonar preventivamente el sector. "Las camionetas municipales están retirando a los vecinos y también pedimos que nos puedan ayudar con retroexcavadoras para despejar las calles. Está muy complicada la situación acá en terreno".

Además, insistió en la necesidad de reforzar el despliegue en la comuna: "No damos abasto, nos vemos superados y ya le pedimos a la Delegación, primero, que declare la alerta SAE; segundo, estamos pidiendo a Bomberos y a la Armada, por favor, que vengan a terreno y nos ayuden a evacuar a las familias. Esto está en pleno desarrollo".

Todo sobre Sistema frontal