"Supera todo comportamiento normal": Jaime Leyton adelanta cómo evolucionará el sistema frontal en Santiago

16 jul. 2026 - 07:58 hrs.

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¿Qué pasó?

Las primeras precipitaciones aparecieron el pasado miércoles de manera intermitente en algunos sectores de la Región Metropolitana, pero lo más complejo aún está por llegar. El sistema frontal que avanzó desde la zona centro-sur terminará de instalarse este jueves en Santiago y marcará varios días consecutivos de lluvias, y viento.

El cambio se hará notar durante la tarde, cuando la lluvia gane intensidad y se combine con rachas de viento que podrían complicar el desplazamiento y aumentar los efectos del temporal. El escenario, además, se extenderá durante gran parte del fin de semana, con nuevos pulsos de precipitaciones previstos para los días siguientes.

La lluvia comenzará a intensificarse durante la tarde

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó que las condiciones empeorarán progresivamente durante la jornada. "Comienzan hoy día las precipitaciones en Santiago, comienzan débiles en la mañana, pero en la tarde se intensifican muy rápidamente", señaló.

El especialista agregó que el viento también cobrará protagonismo a medida que aumente la intensidad de la lluvia. "Viento en rachas que complica la situación cuando se intensifique la lluvia, tal vez antes no, pero sí cuando se intensifique la lluvia, 50 kilómetros por hora", indicó.

"A prepararse porque desde el mediodía hasta las dos de la tarde es el período de cambio en la intensidad de la precipitación", agregó.

Un fin de semana marcado por precipitaciones intensas

"El viernes se mantiene con precipitaciones intensas durante la madrugada. Recalco la palabra 'intensa' porque es la mayor categoría de precipitación que vamos a tener al comienzo de la jornada. 50 km/h también el viento", sostuvo Leyton.

El fenómeno no dará tregua durante el fin de semana. Según el meteorólogo, "hay una leve disminución en la tarde del viernes, pero se vuelve a retomar el panorama en la madrugada del sábado y vuelve a intensificarse el día sábado en la tarde". Además, agregó que "el día domingo vuelve a reactivarse, en el día que en su totalidad va a ser de lluvia intensa en Santiago... Nuevamente continuamos con viento".

Frente a este escenario, advirtió que "ya cuando uno habla con la palabra 'intenso' durante tres días en Santiago, es una complejidad que no es normal, sino que es una situación que supera todo comportamiento normal, aunque sea bajo cualquier condición climatológica".

¿Habrá nieve en Santiago?

Pese a la intensidad de las precipitaciones, el pronóstico descarta que nieve en la capital. Leyton explicó que la isoterma cero irá variando durante el evento, con niveles que fluctuarán entre los 2.000 y los 2.600 metros de altura.

"Por lo tanto, posibilidades de nieve en Santiago ni siquiera en el sector más alto de las comunas del sector oriente", afirmó.

El sistema frontal continuará la próxima semana

El temporal comenzará a perder fuerza durante el inicio de la próxima semana. "El día lunes se nota una disminución de la precipitación, con extremas de 5 y 13 grados porque ingresa finalmente aire frío a la Región Metropolitana", explicó el meteorólogo.

Sin embargo, el descanso sería breve. Leyton adelantó que "entre miércoles y jueves nuevamente un pulso más breve" volverá a dejar precipitaciones en Santiago y añadió que, "por lo menos hasta el día 26 de julio, vamos a continuar con más eventos de precipitaciones que van a permitir disminuir, no terminar, pero sí disminuir notoriamente el altísimo déficit que hay hoy en Santiago".

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