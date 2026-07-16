Triunfo para el Gobierno: Senado aprueba la "megarreforma" del gobierno del Presidente Kast

16 jul. 2026 - 02:47 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de un extenso debate que concluyó en la madrugada de este jueves, el Senado despachó el proyecto de Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica, iniciativa clave para la administración del Presidente José Antonio Kast.

Cabe señalar que el Ejecutivo logró la aprobación de normas claves de la denominada "megarreforma", como la rebaja del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria y la exención de contribuciones para mayores de 65 años.

Respecto al proyecto, es importante recordar que pasará a tercer trámite constitucional, por lo que volverá a la Cámara de Diputados y Diputadas.

Si la Cámara aprueba el proyecto y sus cambios, quedará listo para ser ley. Ahora, en el caso contrario, se deberá conformar una comisión mixta.

¿Qué dijo el ministro de Hacienda?

Una vez que concluyó la maratónica jornada, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó: "Es un día importante para Chile. Este proyecto llegó al Congreso hace tres meses con una misión muy clara, darle a nuestro país las herramientas para progresar, crear empleo y reconstruir lo que el fuego destruyó en Biobío y Ñuble".

El encargado de las arcas fiscales agradeció a parte del equipo del Gobierno que contribuyó en distintos ejes del proyecto.

"Agradecer, en lo personal, al Presidente Kast, porque este es el proyecto que el Presidente nos encargó hace ya más de un año al equipo económico poner sobre la mesa y sacar adelante para levantar a nuestro país", afirimó el secretario de Estado.

"Una familia que hoy no tiene trabajo va a tener más posibilidades de tenerlo. Una empresa que hoy no puede invertir va a poder hacerlo. Una persona que perdió su casa en los incendios va a tener un marco legal que acelere su reconstrucción", concluyó el ministro de Hacienda.

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