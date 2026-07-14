Senador Macaya acusa que algunos "quieren que al Gobierno le vaya mal, aunque eso termine perjudicando a Chile"

14 jul. 2026 - 12:50 hrs.

¿Qué pasó?

La discusión de la megarreforma del Gobierno entrará en una etapa decisiva en el Senado. Después de que la Comisión de Hacienda despachara el proyecto a la Sala, el presidente de la instancia, Javier Macaya (UDI), llamó a la oposición a respaldar la iniciativa y cuestionó a quienes, a su juicio, privilegian el resultado político por sobre el avance del proyecto.

Consultado por el escenario que enfrentará la iniciativa en la Sala, considerando que la aprobación de la invariabilidad tributaria no contó con respaldo de la oposición, en una entrevista en Radio Infinita Macaya pidió mirar experiencias anteriores y privilegiar los acuerdos.

El llamado de Macaya a la oposición

"Yo creo que nunca es tarde para hacer un llamado a que la oposición ojalá pueda mirar su propia historia, su propio pasado, la vocación de Estado donde a Chile le iba bien, de los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos, donde se crecía más del 5% y con tasas impositivas más bajas que las que tiene actualmente Chile y con mecanismos como la invariabilidad tributaria, que fueron parte también de la certeza jurídica y las inversiones que se hicieron en el país", sostuvo el senador Javier Macaya.

"El llamado es a que no se dejen arrastrar por quienes al final acá están apostando a que al Gobierno le vaya mal, aunque eso termine perjudicando a Chile. Yo creo que se hicieron correcciones que se pidieron por parte de muchos de ellos y ahora tienen que tomar una decisión: si queremos que Chile vuelva a crecer o vamos a seguir buscando excusas", afirmó.

"El Senado no es un club de amigos"

El presidente de la Comisión de Hacienda sostuvo que la discusión debe centrarse en resolver problemas para el país y expresó su expectativa de que la iniciativa obtenga respaldo durante su paso por la Sala. "Yo espero que no con el fin de que a este Gobierno le vaya mal, otros terminen apostando por el estancamiento", reiteró.

"El Senado no es un club de amigos, es donde se resuelven los problemas de la gente, y tenemos todavía la oportunidad de despachar positivamente esto. El llamado, por eso, a la oposición es: súbanse a este carro, porque es clave para Chile que el crecimiento y la inversión vuelvan a ser parte de lo que, además, ellos fueron parte de la historia no tan lejana. En los 90 y los 2000 fueron protagonistas de gobiernos que tenían este ADN de la inversión y del crecimiento", expresó.

"Yo hago un llamado a la oposición en general que tiene vocación de Estado, que mire lo que ha sido la historia más exitosa de ese tiempo de la centroizquierda. No se dejen arrastrar por quienes solamente quieren que al Gobierno le vaya mal, aunque esto termine perjudicando a Chile, al empleo y a la capacidad de volver a crecer", concluyó.