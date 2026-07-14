"Hay que frenar esas decisiones": Oficialismo presiona para impedir posible cargo diplomático de exministra Steinert

14 jul. 2026 - 10:14 hrs.

¿Qué pasó?

Una fuerte división interna en el oficialismo generó la posibilidad de que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, asuma un cargo diplomático. El hecho se conoció luego de que el canciller Francisco Pérez Mackenna confirmara que la administración evalúa el nombramiento de la exautoridad en una agregaduría especializada en seguridad en la Embajada de Chile en Perú.

Según explicó el jefe de la diplomacia chilena: “Es un tema que se está estudiando, pero no hay nada concreto todavía”. La propuesta, sin embargo, abrió un flanco inmediato de críticas dentro de las propias filas de Gobierno.

Cuestionamientos por dictamen de Contraloría

El principal argumento del bloque oficialista para resistir el nombramiento radica en que la Contraloría General de la República mantiene un dictamen abierto en contra de Steinert. El órgano fiscalizador determinó que la exministra excedió sus atribuciones legales al solicitar información reservada a la PDI sobre el caso del denominado "Clan Chen", resolución que actualmente está en reconsideración.

Debido a este escenario, el diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, solicitó detener formalmente las tratativas en La Moneda, y manifestó que “en ese caso en particular hay que frenar esas decisiones”. En tanto, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), precisó a La Tercera que “sería aventurarse hacer un nombramiento de este tipo antes de que esté el nuevo pronunciamiento”.

La UDI y Republicanos fijan posturas contrapuestas

Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) desestimaron que el Gobierno deba asumir los costos de la designación. El timonel de la colectividad, Guillermo Ramírez, aseguró que “esa idea está desechada y estoy de acuerdo con que se haya desechado”, una postura orientada a evitar nuevos focos de conflicto político para el Ejecutivo.

Por el contrario, desde el Partido Republicano respaldaron la opción de que la exsecretaria de Estado retorne a las funciones públicas en el exterior. El presidente del partido, Arturo Squella, defendió las competencias de la exautoridad en materias de persecución delictual, y planteó que “el conocimiento específico en ciertas materias que son de su dominio es especialmente valioso en algunos lugares específicos”.

Finalmente, el jefe de bancada de la misma colectividad, Benjamín Moreno, descartó que se trate de un favor político. El parlamentario enfatizó que “la exministra Steinert tiene una trayectoria en materia de persecución al crimen organizado que bien podría ser de utilidad”, y concluyó que la resolución final es facultad exclusiva del Presidente de la República.

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