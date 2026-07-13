Santiago podría recibir hasta la mitad de toda la lluvia de un año: Estas son las comunas donde más agua caería

13 jul. 2026 - 20:49 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, entregó una nueva actualización sobre el intenso temporal que afectará a gran parte del país durante los próximos días y advirtió que la Región Metropolitana también recibirá precipitaciones importantes.

Si bien explicó que las mayores cantidades de agua se esperan en otras zonas del país, el comunicador sostuvo que Santiago podría acumular en pocos días una cifra que normalmente cae a lo largo de varios meses.

Santiago podría recibir hasta la mitad de la lluvia de todo un año

Sepúlveda señaló que la capital podría registrar incluso hasta la mitad de toda la lluvia que habitualmente cae en un año.

"Para Santiago, que al año recibe menos de 300 milímetros, podríamos recibir entre un tercio o la mitad de lo que debiese llover en todo el año durante estos cinco días, desde el jueves en adelante", explicó.

El periodista precisó que, aunque Santiago no será la zona con los mayores acumulados de lluvia, igualmente se trata de un evento de gran magnitud considerando el comportamiento habitual de las precipitaciones en la Región Metropolitana.

Estas son las comunas donde más llovería en la Región Metropolitana

El especialista explicó que existen sectores de la Región Metropolitana donde la interacción entre la Cordillera de los Andes, la Cordillera de la Costa y otros factores geográficos favorecerá precipitaciones aún más abundantes que en el centro de la capital.

En ese contexto, indicó que Talagante podría acumular entre 160 a 200 milímetros de lluvia, mientras que Puente Alto recibiría entre 120 y 150 milímetros y San Bernardo entre 140 y 160 milímetros.

Además, agregó que Curacaví y Casablanca, esta última en la región de Valparaíso, podrían registrar entre 200 y 250 milímetros durante el desarrollo del sistema frontal.

Temporal llegará acompañado de otros fenómenos

El especialista recordó que el evento no solo dejará lluvias, sino también fuertes vientos, marejadas y la posibilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores del país.

"Es una lluvia súper importante pensando en la resistencia de la capital", concluyó Sepúlveda al referirse a los efectos que podría generar el temporal en la Región Metropolitana.

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