Video muestra los momentos previos al atropello múltiple en la feria de Viña del Mar

13 jul. 2026 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un registro audiovisual exclusivo de Mucho Gusto reveló el recorrido y los momentos previos al violento atropello múltiple registrado este domingo en la Feria Caupolicán, ubicada en el sector de Gómez Carreño, en Viña del Mar. El trágico accidente dejó a seis personas fallecidas y siete lesionadas. La nueva evidencia permite establecer con mayor claridad el desplazamiento del vehículo implicado antes del fatal accidente.

Hasta el momento, la principal duda de la policía era la ruta exacta que había tomado el conductor de 37 años antes de perder el control de su vehículo particular.

Las imágenes clave para la investigación

El registro exclusivo de las cámaras de seguridad muestra que el vehículo blanco avanzaba a alta velocidad por el sector de Avenida Alessandri hacia el oriente, subiendo en dirección a la feria. Con este antecedente, se descarta preliminarmente que el automóvil viniera de la zona de Santa Inés, un dato fundamental para acelerar las pericias de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros.

Hipótesis y estado de la investigación

De acuerdo con las pericias científicas iniciales, se confirmó que los exámenes de alcotest y narcotest aplicados al conductor arrojaron resultados negativos. Por este motivo, la Fiscalía de Viña del Mar y los equipos especializados concentran sus líneas investigativas en dos posibles causas principales:

Falla médica imprevista : En los registros captados por los propios vecinos tras reducir al automovilista en el lugar, este manifestó haber sufrido un desmayo repentino, lo que habría provocado la pérdida de control del auto.

: En los registros captados por los propios vecinos tras reducir al automovilista en el lugar, este manifestó haber sufrido un desmayo repentino, lo que habría provocado la pérdida de control del auto. Falla mecánica o exceso de velocidad: Las autoridades indagan un posible problema técnico en el vehículo, factor que se suma al supuesto exceso de velocidad al que se desplazaba el conductor.

El Ministerio Público ya cuenta, además, con las grabaciones de las cámaras de la Municipalidad de Viña del Mar para complementar este trayecto.

En tanto, la audiencia de control de detención del conductor implicado se realizó este lunes en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, donde se amplió su detención hasta el miércoles.