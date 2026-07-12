Cadem: 81% apoya mayores recursos para la reconstrucción y un 56% rechaza reducir impuesto a las empresas en la Megarreforma

12 jul. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 12 de julio abordó, entre otros temas, el Plan de Reconstrucción Nacional o "Megarreforma" del Gobierno de José Antonio Kast, detallando las medidas que concitan mayor apoyo y rechazo entre la ciudadadanía.

Plan de Reconstrucción Nacional

De modo general, un 50% de los encuestados dijo estar "en desacuerdo" con "el paquete de medidas del Plan de Reconstrucción Nacional", mientras que un 44% señaló estar "de acuerdo". Una tendencia que se ha mantenido relativamente estable desde la medición del 6 de mayo.

Cadem también preguntó por el respaldo a nueve medidas específicas del plan, las que consiguieron los siguientes porcentajes en la opción "de acuerdo":

Destinar más recursos a la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios en las regiones de Ñuble y Biobío ( 81% ).

de las zonas afectadas por incendios en las regiones de Ñuble y Biobío ( ). Eliminar durante 12 meses el IVA en la compra de viviendas nuevas ( 71% ).

en la compra de viviendas nuevas ( ). Eliminar o reducir el pago de contribuciones de la primera vivienda para adultos mayores de 65 años ( 63% ).

para adultos mayores de 65 años ( ). Reducir temporalmente el impuesto a las donaciones destinadas a la reconstrucción ( 60% ).

destinadas a la reconstrucción ( ). Entregar beneficios tributarios a las empresas que creen nuevos empleos formales ( 55% ).

que creen nuevos empleos formales ( ). Agilizar los permisos ambientales y administrativos para proyectos de inversión ( 53% ).

para proyectos de inversión ( ). Avanzar gradualmente hacia un sistema tributario integrado , en que las empresas y sus propietarios tributen de manera conjunta ( 50% ).

, en que las empresas y sus propietarios tributen de manera conjunta ( ). Garantizar invariabilidad tributaria por períodos de entre 10 y 20 años para grandes proyectos de inversión ( 42% ).

para grandes proyectos de inversión ( ). Reducir gradualmente el impuesto a las empresas de 27% a 22% en un plazo de tres años (39%). Esta última medida marca el "desacuerdo" más alto, con un 56%.

Preocupación ante el fenómeno de "El Niño"

Cadem consultó también por "El Niño", con un 72% de los encuestados indicando que el país está "poco o nada preparado" para "enfrentar lluvias intensas, inundaciones y otros eventos climáticos asociados al fenómeno".

Un 80% de los participantes dijo creer que este año "El Niño" será "muy o bastante intenso", mientras que un 65% dijo que le preocupa "mucho o bastante" el "posible impacto que pueda tener el fenómeno durante los próximos meses".

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 167 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 91,0% al cumplirse una cuota de 1.000 casos de un total de 1.099 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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