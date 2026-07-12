Cadem: 81% apoya mayores recursos para la reconstrucción y un 56% rechaza reducir impuesto a las empresas en la Megarreforma
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 12 de julio abordó, entre otros temas, el Plan de Reconstrucción Nacional o "Megarreforma" del Gobierno de José Antonio Kast, detallando las medidas que concitan mayor apoyo y rechazo entre la ciudadadanía.
Plan de Reconstrucción Nacional
De modo general, un 50% de los encuestados dijo estar "en desacuerdo" con "el paquete de medidas del Plan de Reconstrucción Nacional", mientras que un 44% señaló estar "de acuerdo". Una tendencia que se ha mantenido relativamente estable desde la medición del 6 de mayo.
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Cadem también preguntó por el respaldo a nueve medidas específicas del plan, las que consiguieron los siguientes porcentajes en la opción "de acuerdo":
- Destinar más recursos a la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios en las regiones de Ñuble y Biobío (81%).
- Eliminar durante 12 meses el IVA en la compra de viviendas nuevas (71%).
- Eliminar o reducir el pago de contribuciones de la primera vivienda para adultos mayores de 65 años (63%).
- Reducir temporalmente el impuesto a las donaciones destinadas a la reconstrucción (60%).
- Entregar beneficios tributarios a las empresas que creen nuevos empleos formales (55%).
- Agilizar los permisos ambientales y administrativos para proyectos de inversión (53%).
- Avanzar gradualmente hacia un sistema tributario integrado, en que las empresas y sus propietarios tributen de manera conjunta (50%).
- Garantizar invariabilidad tributaria por períodos de entre 10 y 20 años para grandes proyectos de inversión (42%).
- Reducir gradualmente el impuesto a las empresas de 27% a 22% en un plazo de tres años (39%). Esta última medida marca el "desacuerdo" más alto, con un 56%.
Preocupación ante el fenómeno de "El Niño"
Cadem consultó también por "El Niño", con un 72% de los encuestados indicando que el país está "poco o nada preparado" para "enfrentar lluvias intensas, inundaciones y otros eventos climáticos asociados al fenómeno".
Un 80% de los participantes dijo creer que este año "El Niño" será "muy o bastante intenso", mientras que un 65% dijo que le preocupa "mucho o bastante" el "posible impacto que pueda tener el fenómeno durante los próximos meses".
Metodología de Cadem
La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 167 comunas.
Con esto, se logró una tasa de finalización del 91,0% al cumplirse una cuota de 1.000 casos de un total de 1.099 personas que abrieron la encuesta.
Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.
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