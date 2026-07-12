Sistema frontal se acerca a Santiago: Meteoróloga de Megatiempo anticipa cuándo comenzarán las lluvias en la Región Metropolitana

12 jul. 2026 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, entregó un nuevo pronóstico sobre el sistema frontal que avanzará durante los próximos días hacia la zona central y que dejará precipitaciones en la Región Metropolitana durante la madrugada del jueves.

La especialista explicó que el sistema actualmente se está formando en el océano Pacífico y avanzará de manera gradual hacia el continente. En ese contexto, señaló que "ya el jueves esperamos que ingrese a la zona central, pero el martes ya vamos a tener precipitaciones en la región del Biobío", lo que marca el inicio del avance de las lluvias hacia el centro del país.

Aguilera detalló que este frente presenta características distintas a las habituales, ya que "estos sistemas no vienen tan de la zona austral como son normalmente, sino que vienen con un ambiente un poco más cálido, porque traen vapor de agua más del Ecuador". No obstante, precisó que no se trata de un evento especialmente cálido, aunque su evolución seguirá siendo monitoreada durante los próximos días.

En cuanto a la Región Metropolitana, el descenso de las temperaturas comenzará a sentirse desde el martes. De hecho, la meteoróloga explicó que "ese día ya empieza a notarse un descenso con 16 grados aproximadamente en Santiago y se va a mantener en esa temperatura".

Mientras las primeras precipitaciones se concentrarán en la zona sur del país, el sistema continuará avanzando hacia el norte. En ese contexto, Aguilera indicó que "ya esperamos las precipitaciones acá en Santiago a partir de la madrugada del jueves", y agregó que posteriormente también afectará a la región de Coquimbo.

Además de las lluvias, el frente traerá ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en sectores costeros de las regiones del Maule y Biobío, condición que también podría generar marejadas.

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