"Que la gente se prepare": Meteoróloga de Megatiempo anticipa qué día comienzan las lluvias en la RM esta semana

12 jul. 2026 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

Tres sistemas frontales consecutivos afectarán al país en los próximos días, trayendo varias jornadas de precipitaciones que se extenderán desde el sur hasta el norte del territorio. Así lo informó la meteoróloga de Megatiempo, Lisette Aguilera, quien detalló que el primero de estos sistemas, el más importante, ingresará el día martes, dejando acumulados significativos en las regiones de La Araucanía y el Biobío.

¿Qué día comienzan las lluvias en la Región Metropolitana?

Para la Región Metropolitana, en tanto, las primeras lluvias llegarían un poco más tarde. "Inicialmente, se ven para el día jueves durante la madrugada las primeras precipitaciones", explicó la especialista, precisando que estas comenzarán débilmente ese día para luego intensificarse. "El viernes esperamos que sean más intensas", agregó, proyectando lluvias que se prolongarían al menos un par de días más.

De acuerdo con los modelos, no se trataría de un fenómeno aislado, sino de un encadenamiento de sistemas que mantendrá el cielo cubierto y con precipitaciones durante varios días en la capital. "Tendremos varios días con precipitaciones acá en la Región Metropolitana desde el día jueves; incluso puede alargarse hasta el día domingo o extenderse hasta el día lunes", sostuvo Aguilera, quien remarcó el alto nivel de certeza de este pronóstico. "Los modelos muestran certeza sobre esto, va a ocurrir con una probabilidad mayor que un 90%", afirmó.

La meteoróloga también entregó un dato relevante sobre la isoterma 0, que se ubicaría en torno a los 2.400 metros, un nivel medio que contrasta con lo ocurrido la semana anterior en el sur del país. "Es una isoterma no muy alta y no muy baja, bien distinta a lo que tuvimos la semana pasada en el sur", señaló, recordando que en esa oportunidad la isoterma alta derritió nieve y generó remociones en masa por el aumento de los caudales de los ríos.

Junto con las lluvias, el sistema traerá ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el sector costero de las regiones del Maule y el Biobío, lo que además podría generar marejadas. Para el fin de semana, se prevé que el fenómeno se desplace hacia el norte, alcanzando incluso la región de Coquimbo con lluvias moderadas a fuertes. "Esperamos abundante precipitación según los modelos actuales, y es probable que estas precipitaciones sean significativas", advirtió Aguilera.

Finalmente, la especialista llamó a prevenir, especialmente en zonas menos habituadas a este tipo de eventos. "Que la gente se prepare, que prepare sus casas para estos sistemas que se van a aproximar, que son inesperados para algunas regiones y para otras no. Hay algunas regiones que no están tan preparadas para recibir tanta lluvia", concluyó, llamando a los municipios y alcaldías a tomar medidas de prevención de cara al fin de semana.

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