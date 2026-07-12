Senador estadounidense y aliado de Trump Lindsey Graham fallece a los 71 años

12 jul. 2026 - 07:56 hrs.

¿Qué pasó?

El senador estadounidense Lindsey Graham, aliado del presidente Donald Trump, murió este sábado a los 71 años tras una "enfermedad breve y repentina", según un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

"En la noche del sábado 11 de julio, el senador de Estados Unidos Lindsey Graham falleció a causa de una enfermedad breve y repentina", informó la oficina del senador republicano por Carolina del Sur.

Statement from the Office of U.S. Senator Lindsey Graham (R-South Carolina). pic.twitter.com/CQ5yVvqTH1 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 12, 2026

"Su familia agradece las oraciones en estos momentos y pide privacidad durante este período increíblemente difícil", añadió.

Graham fue elegido miembro de la Cámara de Representantes en 1994 y senador en 2002. Posteriormente, renovó su escaño en el Senado en 2008, 2014 y 2020, y llegó a presidir el Comité de Presupuesto de la Cámara Alta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rindió homenaje al senador en una publicación en su red Truth Social.

"¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Lindsey será muy echado de menos!", escribió Trump.

Graham también fue un firme defensor de Israel y partidario de la guerra contra Irán. "Lindsey entendía que la seguridad de Israel y de Estados Unidos son inseparables (...) Israel ha perdido a uno de sus mayores amigos", declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según un comunicado difundido por su oficina.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, aseguró por su parte en la red X que "nunca olvidaremos cómo estuvo al lado del pueblo de Israel en nuestros momentos más difíciles".