Irán cierra el estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso" y EEUU dice que la república islámica "pagará" el precio con nuevos ataques

11 jul. 2026 - 20:58 hrs.

¿Qué pasó?

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron el domingo (sábado en Chile) que el estrecho de Ormuz estará cerrado "hasta nuevo aviso", tras disparar tiros de advertencia a un barco que tomó una "ruta no autorizada".

Irán cierra nuevamente el estrecho de Ormuz

"Varios buques intentaron tomar una ruta no autorizada e ignoraron nuestras advertencias y recordatorios instándolos a corregir su rumbo y seguir la ruta aprobada", escribieron los Guardianes de la Revolución en un comunicado en Telegram.

"Un buque que había puesto en peligro la seguridad marítima al desactivar sus sistemas, fue alcanzado por tiros de advertencia y se detuvo", agregó el ejército ideológico iraní.

La acción complica aún más los esfuerzos por revivir las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, luego de que las dos partes intercambiaron ataques los últimos días.

El estrecho de Ormuz es una ruta crucial para el tránsito petrolero, con cerca de 20% del crudo mundial pasando por la zona en tiempos de paz.

"Después de este incidente, y teniendo en cuenta la inseguridad generada por la intervención ilegal de extranjeros, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región; no se permitirá que ningún buque lo atraviese", insistieron.

Irán amenaza con atacar bases de EEUU

Los guardianes también amenazaron con atacar bases de Estados Unidos en la región del Golfo.

"Si el enemigo agresor comete el error de realizar una nueva agresión contra nosotros con el pretexto de este incidente, que él mismo ha provocado, responderemos con severidad y nuevas bases enemigas de la región serán atacadas", adviertieron.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz durante la guerra de Oriente Medio, desatada el 28 de febrero con los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra su territorio.

EEUU lanza nueva ronda de ataques en Irán

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó el sábado que "Irán tomó una mala decisión" al disparar contra el buque en el estrecho de Ormuz, de nuevo cerrado, y que "pagará" el precio.

Ahora "pagará", dijo el jefe del Pentágono, poco después del anuncio por parte del ejército estadounidense de bombardeos contra Irán en represalia por disparos de los Guardianes de la Revolución contra un portacontenedores en el estrecho.

Todo sobre Guerra en Irán