Temblor en la zona norte: Revisa la magnitud que alcanzó el movimiento telúrico
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La noche de este sábado, a las 21:00 horas, un temblor de magnitud 3.7 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 68 km al este de Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 251 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.