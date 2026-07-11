Presidente Kast destaca la trayectoria de Enrique Krauss en su velatorio: "Chile tiene que agradecerle a él"

11 jul. 2026 - 14:44 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se está realizando el velorio del exministro Enrique Krauss (DC) en el exCongreso Nacional, responso al que asistió esta tarde el Presidente de la República, José Antonio Kast.

Pese a que no estaba considerada una intervención del mandatario, Kast destacó brevemente ante la prensa la trayectoria de quien calificó como "una persona muy destacada".

"Chile tiene que agradecerle a él"

"Creo que el homenaje que le han hecho Bomberos de Chile es algo que tenemos que destacar; el homenaje que le hizo el club de sus amores (Colo Colo), también son gestos que reflejan parte de su vida", dijo el Presidente.

"Fue bombero, colocolino, fue DC y hoy ondean las banderas de su partido, lo que también es un símbolo, y fue ministro del Interior por cuatro años de don Patricio Aylwin", agregó.

Por último, Kast señaló que "los hechos hablan de lo que fue Enrique Krauss y Chile tiene que agradecerle a él por todas las gestiones que hizo por nuestra nación".

Por su parte, el biministro del Interior y la Segpress, Claudio Alvarado (UDI), sostuvo que Krauss fue "un servidor público que cumplió altísimas funciones en beneficio de nuestro país, en beneficio de sus ciudadanos".

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