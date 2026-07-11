Cambio de hora: ¿Hasta cuándo dura el horario de invierno?

11 jul. 2026 - 15:00 hrs.

Pese a las críticas que surgen sobre el cambio de hora, las autoridades mantienen esta medida, aplicándola dos veces al año. Algunos de los motivos para modificar o quitar el cambio de hora son que influye en la salud o que durante el invierno se siente que oscurece más temprano.

Pronto habrá un nuevo cambio de hora, teniendo en cuenta que el más reciente ocurrió el pasado 4 de abril, momento en que se atrasaron los relojes en una hora para iniciar el horario de invierno.

¿Hasta cuándo dura el horario de invierno en Chile?

A la fecha, estamos en el horario de invierno, pero queda poco para que este acabe y comience nuevamente el horario de verano en Chile.

El horario de invierno durará hasta el próximo mes de septiembre para pasar al horario de verano. De momento no existe una fecha exacta para esto, ya que el decreto anterior (que establecía la fecha del cambio de hora) expiró.

Por lo tanto, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast deberá definir en un nuevo decreto si aplica o no nuevos cambios de hora para los próximos años.

No obstante, y como ocurre todos los años, se espera que el cambio de hora sea el primer sábado de septiembre, que en este caso sería el sábado 5.

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