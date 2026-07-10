¿Cuál es el saldo máximo que puedes tener en tu Cuenta RUT? Este es el límite vigente

10 jul. 2026 - 19:00 hrs.

Más de 15 millones de chilenos y chilenas tienen una Cuenta RUT del BancoEstado, pero no todos sus usuarios saben que tiene un monto máximo de dinero que puede mantenerse en la cuenta. Además, existen límites para depósitos, giros y transferencias.

¿Cuál es el saldo máximo que se puede tener en la Cuenta RUT?

El saldo máximo permitido en una CuentaRUT es de $5.000.000, un límite que es permanente y que no puede ser superado.

Asimismo, la suma de los depósitos o abonos a recibir no puede exceder los $4.000.000 durante un mismo mes calendario, límite que se reinicia el primer día de cada mes.

La entidad advierte que, para que una transferencia se realice correctamente, ambos requisitos deben cumplirse al mismo tiempo.

¿Cuáles son los límites para giros y transferencias?

En el caso de las transferencias realizadas desde la aplicación o la Banca en Línea de BancoEstado, el límite diario es de $2.000.000.

Si se trata de una cuenta nueva , durante las primeras 24 horas solo se puede realizar una transferencia de hasta $200.000 a esa cuenta y un máximo de $600.000 diarios considerando todas las nuevas cuentas. Transcurrido ese plazo, el límite vuelve a ser de $2.000.000 diarios.

Respecto de los giros, los montos máximos son los siguientes:

Cajeros automáticos BancoEstado: Hasta $400.000 diarios.

Hasta $400.000 diarios. Cajeros de otros bancos: Hasta $200.000 diarios.

Hasta $200.000 diarios. CajaVecina: Hasta $200.000 diarios.

Hasta $200.000 diarios. Cajas de BancoEstado Express: Hasta $5.000.000 diarios.

Hasta $5.000.000 diarios. Sucursales BancoEstado: Hasta el saldo disponible en la cuenta.

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