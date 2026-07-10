Incendio afecta a cuatro casas en la comuna de Lampa: Hay restricción de tránsito en el Camino a Noviciado

10 jul. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, un voraz incendio afecta a cuatro viviendas de un sector rural de la comuna de Lampa, en el norponiente de la Región Metropolitana. Debido a la emergencia, Bomberos ha declarado una "2° Alarma de Incendio".

Incendio afecta a cuatro casas en Lampa

El "incendio estructural" está siendo atendido por diversos carros y voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de Colina-Lampa y Quilicura.

La plataforma TransporteInforma reportó que existe una "restricción de pistas en Camino Noviciado altura Cruce Peralillo, debido a incendio estructural que afecta a cuatro casas".

"Equipos de emergencia en el lugar. Evite transitar hacia este punto. Precaución", solicitó además la entidad dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas fatales o personas lesionadas producto del siniestro.

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