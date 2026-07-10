Tea Time queda detenido en tránsito tras formalización: Corte de Apelaciones decidirá si va a prisión preventiva

10 jul. 2026 - 19:09 hrs.

¿Qué pasó?

En calidad de detenido en tránsito quedó la tarde de este viernes el cantante Camilo Castaldi, conocido como "Tea Time", exintegrante del grupo Los Tetas, tras su audiencia de formalización.

El músico fue detenido en la mañana junto a otras tres personas durante una fiscalización en Providencia, luego que se le acusara de transportar droga, un arma de fuego y armas blancas en un automóvil.

¿Qué delitos se les imputan?

El fiscal de Flagrancia Oriente, Luis Jaramillo, informó que a los cuatro detenidos se les formalizó por los delitos de porte de arma de fuego; receptación de esa misma arma, ya que tenía encargo vigente por robo; portar elementos destinados a cometer robos; y microtráfico".

Debido a la gravedad de los hechos, la fiscalía solicitó prisión preventiva; sin embargo, el tribunal no acogió la petición y optó por decretar arresto domiciliario total.

Ante este escenario, "el Ministerio Público, ejerciendo facultades que están en la ley, apeló verbalmente", indicó el persecutor.

Esto llevó a que los imputados quedaran en calidad de detenidos en tránsito, es decir, quedan bajo custodia de Gendarmería hasta la próxima resolución.

"Será la Corte de Apelaciones quien decidirá si los deja en prisión preventiva o comparte el criterio del tribunal y decreta el arresto domiciliario total", agregó el fiscal.