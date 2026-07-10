Desaparición de niña de dos años remece a Paraguay: Acusan a su padre chileno de llevársela tras retirarla de una guardería

10 jul. 2026 - 16:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una intensa búsqueda se lleva a cabo en Paraguay para encontrar a Magnolia Bustos, una niña de 2 años que permanece desaparecida desde el miércoles. La familia acusa que su padre chileno la retiró de una guardería y nunca más la regresó.

Padre chileno es el principal sospechoso

De acuerdo al medio paraguayo La Nación, la madre de la menor, Diana Belén Rojas, apunta como principal sospechoso a su expareja y padre de la niña, Francisco Javier Bustos Nieto, un ciudadano chileno residente en Paraguay.

La mujer denunció que el connacional no cumplió con el régimen de relacionamiento y no devolvió a la pequeña tras retirarla de la guardería en donde se encontraba.

Según el citado medio, cuando la abuela materna fue a buscar a Magnolia a la guardería el pasado miércoles, le fue arrebatada de sus brazos por el padre y la abuela paterna.

Hombre dejó de contestar llamados

El hombre debía entregar a la menor la tarde de ese mismo día, pero no lo hizo. Así lo confirmó la Policía Nacional de Paraguay, que emitió un aviso a la comunidad para ayudar en la búsqueda.

"(Magnolia) se encuentra en compañía de su padre, quien debía restituirla a su madre a las 17:00 horas de ese mismo día", indicó la institución a través de redes sociales.

"Tras evadir la entrega con diversas excusas, cortó todo tipo de comunicación (llamadas y mensajes)", agregó. Según indican, el hombre se habría excusado diciendo que su vehículo se averió.

Pero no solo eso, ya que luego, al verificarse su presunto lugar de residencia, "se constató que ya no se encuentra en el sitio y su paradero actual es desconocido".

No sería la primera vez que ocurre algo similar

Además, el agente aseguró que no se trataría del primer episodio, ya que había sucedido algo similar previamente, donde tuvo que intervenir la Interpol.

"Este es un caso ya reiterado. La última vez que pasó, la mamá nos había manifestado que esta persona extranjera es bastante prepotente y que ya había intentado sacarle del país a la menor (...) Él puede perder la patria potestad de su hija", aseguró.

Abuela chilena fue detenida

La investigación anotó un nuevo capítulo este viernes, luego que durante la mañana se detuviese a la abuela paterna de la menor. Personal policial la capturó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi cuando iba a abordar un vuelo con destino a Santiago de Chile.

Según datos consignados por el medio La Nación, la mujer habría intentado salir de Paraguay con un pasaporte diplomático.

Sobre el paradero de la menor, el subcomisario Hugo Blanco indicó a ABC Digital que "le preguntamos, pero no sabe; ella estaría con el papá, pero no nos dice más que eso".

El funcionario indicó que las consultas efectuadas con la Dirección Nacional de Migraciones no arrojaron registros de salida de Paraguay de la pequeña ni de su padre chileno.