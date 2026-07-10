Confirman muerte de Enrique Krauss: Fue militante de la DC, parlamentario y ministro de la República

10 jul. 2026 - 13:24 hrs.

¿Qué pasó?

La Democracia Cristiana confirmó este viernes la muerte a los 94 años de Enrique Krauss, destacado militante del partido, con una larga trayectoria política, desempeñándose como parlamentario, embajador y exministro de los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Montalva.

"Servidor público ejemplar"

Por medio de una publicación en redes sociales, la DC lo calificó como un "servidor público ejemplar", con un "profundo compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y el servicio a Chile".

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, hijos, familiares, amistades y a todas y todos quienes compartieron su vida y legado", agregaron en un emotivo mensaje.

Finalmente, declararon que su "ejemplo de vocación pública, diálogo y compromiso democrático permanecerá como parte de la historia de nuestro partido y del país".

Destacada trayectoria política

Enrique Krauss nació en Valdivia el 8 de enero de 1932. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Nacional. Luego de finalizar su etapa escolar ingresó a la Universidad de Chile, titulándose de abogado el 6 de julio de 1959.

Su trayectoria política comenzó en 1954, cuando fue funcionario del Congreso Nacional como ayudante de Comisiones. Posteriormente, fue asesor jurídico jefe y subsecretario del ministerio del Interior del gobierno de Eduardo Frei Montalva hasta 1968.

Ya como militante de la Democracia Cristiana, entre 1971 y 1975 integró la directiva nacional del partido y entre 1976 y 1978 fue consejero nacional, siendo reelecto para los períodos 1982-1984 y 1987-1989; en 1987 tuvo a su cargo las relaciones internacionales hasta 1989, año en que fue electo vicepresidente nacional.

El Presidente Eduardo Frei Montalva lo nombró ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, cargo que ocupó entre el 30 de septiembre de 1968 y el 5 de septiembre de 1969.

El 11 de marzo de 1990 fue nombrado ministro del Interior por el Presidente de la República Patricio Aylwin Azócar, hasta el término de su mandato el 11 de marzo de 1994.

También fue embajador de Chile en España y, desde abril de 2006, embajador de Chile en Ecuador y concurrente en Chipre hasta 2005.