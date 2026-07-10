Vodanovic tras críticas de Cicardini y Manouchehri: "No es primera vez que sufro ataques de este tipo"

10 jul. 2026 - 11:10 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, alzó la voz en Radio Infinita tras las duras críticas de los diputados de su propia colectividad, Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, en el marco de la discusión de la megarreforma del Gobierno.

La senadora lamentó el tono del debate y la reiteración de los cuestionamientos hacia su gestión. "No es primera vez que sufro ataques de este tipo y de la misma manera", aseguró.

A lo anterior, agregó que "yo creo que han sido varias veces, pero hay límites, y cuando la honorabilidad de las personas se pone en cuestión, me parece muy complejo", advirtió con firmeza.

Vodanovic desmiente acusaciones

Vodanovic desmintió categóricamente las acusaciones de los parlamentarios, quienes sugirieron un supuesto quiebre o pacto de su parte para frenar la ofensiva oficialista. "Cuando el día martes se me cuestiona diciendo que concurrí a reuniones para llegar a acuerdos, para no presentar la inconstitucionalidad, basta revisar la secuencia para comprobar que no es efectivo", aclaró tajantemente.

Finalmente, la timonel del PS reflexionó sobre el impacto de estos roces internos, señalando que "duele que ocurran cosas de este tipo en lo personal".

En el plano estratégico, alertó que este momento "en lo político afecta la posibilidad de darle conducción a los temas importantes y a un proyecto que nos preocupa en sus efectos".

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