Vodanovic responde a Cicardini y niega colusión con Hacienda por la megarreforma: "No ha habido acuerdo alguno"

08 jul. 2026 - 20:02 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta de PS, senadora Paulina Vodanovic, envió una carta a los militantes del partido en el que desmiente las acusaciones de la también senadora socialista Daniella Cicardini sobre una presunta "colusión" de la timonel de la colectividad con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por la megarreforma.

"Me he enterado por redes sociales de un video de mi compañera de partido y de bancada, la senadora Cicardini, en que se me acusa de mentir y de llevar una negociación a espaldas de la ciudadanía. Eso no es efectivo", señaló Vodanovic

"No ha habido acuerdo alguno, y las conversaciones se realizaron en el Senado de la República. Decir que mentimos o que vamos a coludirnos con Quiroz es falso y desproporcionado", añadió.

"Todos los senadores socialistas votamos en contra del proyecto en general; yo hice lo mismo en la Comisión de Hacienda; y ayer rechazamos el proyecto de deuda pública del Gobierno. Ahí están los votos, que son los que hablan", agregó.

"El Gobierno tiene los votos para aprobar lo que quiera. Nuestra responsabilidad como parlamentarios es incidir para atenuar los efectos de una reforma que sabemos nefasta para la economía y el bienestar de la población. Como presidenta del partido, me corresponde dialogar", enfatizó.

También expresó que "lo que no puede ser es que, por hacer mi trabajo parlamentario, sean los propios compañeros quienes salgan a reclamar por la prensa sin conversar primero con nosotros. Eso no daña mi imagen pública, que es lo de menos: daña al PS de Chile y nuestra capacidad de incidir en una reforma de enorme relevancia social".

"Sin duda que siempre puede faltar más diálogo, y el PS tiene su institucionalidad, la Mesa, la Comisión Política y su Comité Central. Los llamo a la discusión fraterna, y a jamás desertar", concluyó.

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