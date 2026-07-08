"Es una ventana estrecha": Jaime Leyton explica el respiro que tendrá el sur tras intensas precipitaciones por sistema frontal

08 jul. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

Tras más de 36 horas de lluvia ininterrumpida en la zona sur del país, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, entregó un adelanto de lo que se viene en las próximas horas: una breve tregua antes de la llegada de un nuevo sistema frontal.

Según explicó, "vamos a disponer más o menos de 24 a 30 horas de buenas condiciones de tiempo", aunque advirtió que se trata de "una ventana estrecha", ya que el impacto del mal tiempo está distribuido de forma desigual entre las distintas zonas afectadas.

Vienen cuatro nuevos centros de baja presión

Leyton detalló que existen cuatro centros de baja presión que se aproximan desde la zona subtropical, el primero de los cuales se encuentra actualmente costa afuera y llegaría durante la noche de este jueves.

Según el meteorólogo, ninguno de estos sistemas hará descender la isoterma 0, lo que definirá el tipo de precipitación que dejarán a su paso.

El jueves sería una jornada sin lluvias

Pese a la seguidilla de sistemas que se aproximan, este jueves no debería registrarse lluvia en la zona sur. "No va a llover el día jueves", confirmó Leyton, aunque adelantó que la mejoría sería solo momentánea: durante la noche de ese mismo día o en la madrugada del viernes "vuelve a entrar un nuevo pulso de bajas presiones".

Precipitaciones para la madrugada del viernes

De acuerdo con el detalle entregado por el meteorólogo, el nuevo sistema comenzaría a dejar precipitaciones débiles hacia las 21:00 horas del jueves, para luego intensificarse en sectores de precordillera cerca de las 02:00 de la madrugada del viernes.

Ya a las 05:00 horas de ese día, la lluvia llegaría con mayor intensidad a la costa de las regiones del Biobío, Maule y parte de Ñuble, mientras que hacia el mediodía se formarían zonas de tormenta con núcleos de colores fríos, que podrían dejar "entre 7 y 12 horas cantidades muy altas de precipitación" en sectores de cordillera.

Según explicó Leyton, este nuevo evento traerá además un cambio en el tipo de precipitación, generando una zona tormentosa que se extendería desde la región de Ñuble hasta la región de la Araucanía, específicamente en sectores de precordillera.

Todo sobre Sistema frontal