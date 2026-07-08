Temporal deja una casa en riesgo de caer por deslizamiento de tierra en Corral

08 jul. 2026 - 18:05 hrs.

¿Qué pasó?

El temporal que afecta a la zona sur del país dejó a la comuna de Corral, un pequeño puerto ubicado frente a Valdivia, entre las localidades más golpeadas.

Una de las situaciones más críticas es el riesgo de que una casa ubicada en un cerro caiga debido a los deslizamientos de tierra.

El suelo ya no da abasto

Aunque las lluvias han disminuido en intensidad, la situación sigue siendo crítica: "se han batido todos los récords", relató el periodista Karim Butte desde el lugar, explicando que se pronosticaban 110 milímetros de agua para este sistema frontal, pero finalmente cayeron 250 milímetros en solo 24 horas sobre un suelo que ya estaba saturado.

"La capacidad de absorción del suelo ya estaba en su totalidad máxima y por ende ha habido varios desprendimientos", agregó.

Decenas de viviendas afectadas, cifra aún en evaluación

De acuerdo con el reporte entregado en terreno, existiría un registro preliminar de cerca de 60 casas afectadas entre viviendas destruidas, con algún tipo de daño o todavía en evaluación, aunque el equipo de Meganoticias precisó que esta cifra "todavía se está revisando en detalle" y que "no hay algún número concreto" por el momento.

Con estos antecedentes, Corral se perfila como una de las comunas más afectadas por el temporal que este miércoles también generó inundaciones en Valdivia y complicaciones por un socavón en Villarrica.

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