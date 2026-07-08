Médicos alertan por popular juguete antiestrés: Podría causar graves quemaduras en niños si se calienta o congela

08 jul. 2026 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

Un popular juguete sensorial utilizado para aliviar el estrés y la ansiedad está generando preocupación entre especialistas en Estados Unidos debido a una serie de accidentes que han provocado quemaduras de gravedad en niños. El producto, que también se comercializa en Chile, ha sido objeto de advertencias por parte de médicos y centros especializados.

Se trata de los juguetes NeeDoh, fabricados por la empresa estadounidense Schylling. Disponibles en formato de pelotas y cubos de goma, están rellenos con materiales blandos y moldeables, como almidón de maíz o extracto de malta, lo que permite apretarlos y manipularlos para generar una sensación relajante.

En las plataformas donde se comercializan, estos artículos se presentan como una alternativa para reducir la ansiedad, favorecer la concentración y proporcionar una experiencia táctil relajante. Sin embargo, especialistas han advertido que un uso inadecuado puede convertirlos en un serio riesgo para los menores.

Juguetes no deben ser calentados o congelados

De acuerdo con información publicada por The Washington Post, distintos hospitales y médicos en Estados Unidos han alertado sobre lesiones severas asociadas a estos juguetes cuando son expuestos a temperaturas extremas, especialmente tras ser calentados en un microondas o congelados, ya sea por accidente o al intentar replicar desafíos difundidos en redes sociales.

Uno de los casos más graves corresponde al de una niña de 7 años, quien debió ser inducida a un coma médico y someterse a injertos de piel luego de que un juguete NeeDoh explotara al salir del microondas. La sustancia caliente y pegajosa que contenía se adhirió a su piel, provocándole quemaduras de consideración.

También se reportó el caso de una menor de 10 años que sufrió lesiones en el rostro tras participar en un reto viral de TikTok que consistía en congelar el juguete y luego calentarlo en el microondas. El accidente le provocó ampollas y pérdida de piel.

Los riesgos no se limitan al uso del microondas. Según los reportes, dejar estos juguetes expuestos al calor intenso, como al interior de un automóvil estacionado bajo el sol, también puede provocar que el contenido alcance temperaturas peligrosas. En Nuevo México, un niño sufrió quemaduras cuando el gel caliente del interior del juguete se liberó sobre sus brazos y piernas.

Washington Post

El juguete también se vende en Chile

Aunque hasta ahora no se han reportado accidentes relacionados con los juguetes NeeDoh en Chile, estos productos sí se comercializan en el país a través de diversas plataformas de venta por internet.

En el mercado nacional es posible encontrar distintos modelos y tamaños. Algunos se ofrecen por menos de $4.000, mientras que la mayoría tiene precios que fluctúan entre los $7.000 y los $10.000, dependiendo del formato y del vendedor.

Washington Post

Médicos llaman a respetar las advertencias del fabricante

Los juguetes NeeDoh contienen un relleno viscoso que cambia de consistencia al exponerse al calor. Por ello, sus envases incluyen una advertencia explícita que indica: "NO calentar, congelar ni usar en el microondas, puede causar lesiones personales".

Alicia Webb, médica de urgencias pediátricas del Children's of Alabama, hizo un llamado a que los adultos supervisen el uso de estos productos y estén atentos a los desafíos virales que circulan en internet.

"Los padres deben estar al tanto de esta tendencia y de todos los retos peligrosos en las redes sociales, ya que pueden suponer un grave riesgo para los niños".

Por su parte, Michael Cooper, director del servicio de la unidad de quemados del Hospital Universitario de Staten Island de Northwell, explicó que los menores son especialmente vulnerables debido a que su piel es más fina y delicada que la de los adultos.

El especialista añadió que este tipo de lesiones no solo implica una recuperación física compleja, sino que también puede dejar consecuencias psicológicas y estéticas que perduren durante muchos años.