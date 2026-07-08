IPC de junio no presentó variación: Destacan alzas en vinos y pan y una baja en la gasolina

08 jul. 2026 - 08:28 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó que el IPC de junio presentó una variación mensual de 0,0%, acumulando 2,8% en el año y 4,3% a doce meses.

Según el informe dado a conocer este miércoles 8 de julio, destacaron las disminuciones en las divisiones de transporte, como también como la de vestuario y calzado, además del aumento en la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas.

El desglose del informe del INE

El INE señaló que en el sexto mes en lo que va del año "8 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índce, cuatro presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia".

"Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacó la de transporte (-1,3%) con -0,181 puntos porcentuales", se mencionó en el informe.

Por otra parte, se indicó que "de las divisiones que registraron alzas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,8%)".

Alzas en vinos y pan, pero baja en la gasolina

En cuanto a los productos en sí, el INE remarcó que en junio, el pan "consignó un crecimiento de 4,5%, con 0,093pp., acumulando 2,1% en el año", mientras que el vino "reportó un aumento mensual de 3,9%".

Por otra parte, la gasolina "presentó una disminución mensual de 2,5%". Asimismo, el diésel "anotó un descenso mensual de 8,0%".

En tanto, el transporte áereo internacional "registró una baja mensual de 5,6%", agregó el INE en su boletín.

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