"Presencia de partícula extraña": ISP emite alerta por medicamento para la hipertensión e informa su retiro del mercado

06 jul. 2026 - 16:51 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una Alerta Sanitaria debido a la presencia de una "partícula extraña" al interior de un medicamento usado para tratar la hipertensión.

¿A qué se debe la Alerta Sanitaria?

Según el informe, se procedió al retiro voluntario del mercado de un lote en particular del fármaco Amlodipino comprimidos 5 mg, de Ascend Laboratories S.p.A.

De acuerdo al ISP, se reportó la "presencia de una partícula extraña en el interior de un alveolo de un blíster", lo que representa un "incumplimiento de las especificaciones autorizadas para el producto farmacéutico".

Por ello, desde el punto de vista de calidad, "no es aceptable que esté disponible en el mercado. Cabe destacar que la medida de retiro afecta solo al lote señalado en la alerta".

¿Cuál es el lote afectado?

A continuación podrás conocer las especificaciones del fármaco afectado:

Tipo de Retiro: Voluntario.

Voluntario. Registro Sanitario: F-23832.

F-23832. Denominación del Producto: AMLODIPINO COMPRIMIDOS 5 mg.

AMLODIPINO COMPRIMIDOS 5 mg. Principio Activo: Amlodipino (Besilato).

Amlodipino (Besilato). Presentación: Estuche x 500 comprimidos.

Estuche x 500 comprimidos. Clasificación Terapéutica: Bloqueadores selectivos de los canales de Calcio. Derivado de dihidropiridina.

Bloqueadores selectivos de los canales de Calcio. Derivado de dihidropiridina. Series/Lotes: 25121470.

25121470. Fecha de vencimiento: 03/2028.

03/2028. Titular del Registro Sanitario: ASCEND LABORATORIES S.p.A.

Recomendaciones para los pacientes y cuidadores

Si mantiene en su casa Amlodipino comprimidos 5 mg, de Ascend Laboratories S.p.A., verifique si el lote señalado en el blíster del producto corresponde al lote mencionado en la alerta.

"Si corresponde, no suspenda el tratamiento por su cuenta y comuníquese con su médico tratante o con el químico farmacéutico de la farmacia en donde se le entregó el medicamento, para que lo

asesoren", aseguran desde el ISP.

"En caso contrario, puede emplearlo sin problemas, como le fue indicado", cierran desde la entidad.

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