El adiós de Cristiano Ronaldo: Portugal cae ante España en los octavos de final del Mundial

06 jul. 2026 - 17:06 hrs.

¿Qué pasó?

La eliminación de Portugal a manos de España en los octavos de final del Mundial 2026 marcó también el cierre de una era para el fútbol tras el encuentro que concluyó en 1-0.

Con 41 años, Cristiano Ronaldo disputó el que, salvo un giro inesperado en su carrera internacional, fue el último partido de su trayectoria en una Copa del Mundo, poniendo fin a un recorrido histórico que lo convirtió en uno de los jugadores más influyentes de todos los tiempos.

El astro portugués se despidió del máximo escenario del fútbol sin poder conquistar el único gran título que faltó en su extraordinario palmarés.

Tras seis participaciones mundialistas y una carrera repleta de récords, Cristiano baja el telón de su historia en los Mundiales con la frustración de una nueva eliminación, pero dejando un legado imborrable como referente de Portugal y figura indiscutida del deporte.

Los detalles del encuentro

El partido se mantuvo parejo para ambos equipos, pero fue un gol de Mikel Merino (90'+1') el que le permitió a España clasificar a los cuartos de final.

Ahora, los españoles deben esperar a su rival, el que saldrá tras el encuentro entre Estados Unidos y Bélgica, que se disputará este lunes a las 20:00 horas.

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