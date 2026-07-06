"Ya tenía ganas de estar acá": La "U" oficializa a Gonzalo Reyna como su primer refuerzo para el segundo semestre

06 jul. 2026 - 16:33 hrs.

¿Qué pasó?

Universidad de Chile ya tiene a su primer refuerzo de cara a la segunda parte de esta temporada 2026. Es que durante la tarde de este lunes el cuadro azul oficializó el fichaje del joven delantero argentino Gonzalo Reyna.

A través de sus redes sociales, el conjunto estudiantil le dio la bienvenida al extremo de 19 años, quien arriba proveniente de Boston River de Uruguay, donde estaba cedido.

"¡Bienvenido a la 'U', Gonza! Ya es oficial. El extremo Gonzalo Reyna es el nuevo refuerzo del Romántico Viajero. ¡Vamos por un gran año juntos!", publicó el elenco universitario.

"Este es un club muy grande"

Sobre incorporarse al cuadro azul, el joven delantero dijo: “Unirme a este club es una oportunidad muy grande en mi carrera, para seguir creciendo y potenciarme, tanto en lo personal y lo deportivo. Es algo muy lindo, apenas me enteré ya tenía ganas de estar acá (...) este es un club muy grande, es una oportunidad de crecer y conseguir títulos”.

“Conozco muy bien el juego de Fernando (Gago), lo que intenta hacer y lo que aporta a sus jugadores. Que me dirija es muy lindo (...) Sé que le gusta que los extremos encaren y sean directos; eso me gusta, son mis características”, agregó Gonzalo Reyna.

Sobre sus expectativas para potenciar el ataque azul, afirmó: “Me siento muy bien, siento que puedo aportar bastante a este club. Tengo muchas ganas de demostrarlo, de estar entrenando, estar jugando, ir al estadio y conocer a la hinchada”.

La "U" tendrá una opción de compra

Reyna arriba al equipo dirigido por Fernando Gago en calidad de préstamo por una temporada desde Racing de Avellaneda, club dueño de su pase.

Además, la "U" tendrá una opción de compra de US$ 1,5 millones por el 50% de sus derechos económicos si es que el jugador cumple con las expectativas.

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