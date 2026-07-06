¿Se acaban los cobros en UF?: Proyecto busca frenar las alzas en arriendos, colegios y seguros

06 jul. 2026 - 16:42 hrs.

¿Qué pasó?

El debate económico y legislativo volvió a encenderse en el Congreso tras el resurgir de una iniciativa que busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos. Se trata del proyecto de ley conocido como "No Más Cobros en UF", que pretende limitar el uso de la Unidad de Fomento en contratos y servicios del día a día.

La propuesta surge en medio de la preocupación de diversos parlamentarios por el impacto que han tenido los reajustes automáticos en las finanzas de las familias chilenas. Actualmente, elementos básicos como los planes de salud, seguros vehiculares, arriendos e incluso la educación superior están indexados a este indicador.

Frente a este escenario, los impulsores de la medida buscan perfeccionar el texto original con asesores técnicos para restringir su aplicación en sectores clave. De esta manera, se pretende que ciertos servicios queden sujetos a un parámetro fijo y no a las variaciones mensuales de la UF.

La postura de los parlamentarios ante el "abuso" de la UF

Quienes defienden la iniciativa argumentan que el uso de la UF en los gastos del día a día ha golpeado los ingresos de la población. “Presentamos el proyecto ‘No Más Cobros en UF el 2023’ y ahora vamos a insistir con los perfeccionamientos técnicos sugeridos en su tramitación. La UF puede tener sentido en los contratos de largo plazo, pero en la vida diaria se transformó en un abuso”, explicó el diputado del Partido Socialista Daniel Manouchehri.

Por otro lado, algunos legisladores aprovecharon la instancia para responsabilizar al Ejecutivo en el control del costo de la vida. “Cuando el Gobierno toma malas decisiones que empujan la inflación, como fue el ‘bencinazo’ del ministro Quiroz, la cuenta la terminan pagando las personas. Cuando sube el IPC, sube la UF, suben también los arriendos y sube el colegio; lo que queremos hacer es proteger a las familias de estos reajustes”, enfatizó una de las impulsoras del proyecto, la senadora del PS Daniella Cicardini.

Sin embargo, el proyecto no cuenta con un apoyo unánime en los pasillos del Congreso, donde algunos sectores acusan que la medida no ataca el problema de fondo. “El error de ese proyecto es creer que la unidad de reajustabilidad es el problema, y el problema es obviamente la inflación. (...) Aquí se quedan en el índice y no en cómo reactivamos la economía”, refutó el diputado RN Diego Schalper.

La advertencia de los expertos

En el ámbito técnico, los analistas y académicos dudan de la efectividad de una eventual eliminación de la UF en los contratos de consumo masivo. “La idea de eliminar los cobros en UF parte de una premisa errónea, que es pensar que al eliminarla se acaba la inflación, cuando la UF solamente la reconoce. Eliminarla lo único que haría es cambiar la forma en que se cobra”, advirtió Pablo Müller, director del Magíster en Desarrollo Económico, Social y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Chile.

De acuerdo con los expertos, la desaparición de este indicador tradicional sería perjudicial, ya que los prestadores de servicios buscarían otras formas de protegerse ante la devaluación del dinero. “Los arrendadores, por ejemplo, subirían sus precios iniciales, generando de esta forma mayor inflación para cubrirse del cambio en el tiempo”, concluyó Müller.

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