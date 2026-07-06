Tendrá dos supermercados y gimnasio: Así es el nuevo centro comercial que avanza en el norte del país

06 jul. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

Con una inversión de 350 mil UF, un nuevo centro comercial llegará al norte del país. Se trata de Mercatto Copiapó, un strip center que se situará en el acceso norte de la ciudad y que acaba de obtener su aprobación urbana y vial.

Según informó Urbano Proyectos, empresa que acompañó el proceso normativo y técnico del proyecto, ahora la iniciativa avanzó a la etapa de ingeniería de detalle, paso previo a la ejecución de obras.

Dos supermercados, gimnasio y 38 locales comerciales

El centro comercial contempla una superficie edificada de más de 9.300 metros cuadrados en un terreno superior a los 23 mil metros cuadrados.

Entre sus principales características se incluyen dos supermercados, un gimnasio y 38 locales comerciales. De ellos, cuatro estarán destinados a gastronomía, conformando un patio de comidas.

El diseño del proyecto considera una edificación de dos pisos, con accesos peatonales y vehiculares, además de mejoras en el entorno vial, señalización, iluminación y conexión con ciclovías.

Los permisos que abrieron el camino

Uno de los hitos clave para el avance del proyecto fue la aprobación del Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) de categoría Mayor, que incluyó medidas como rediseños geométricos, nuevos accesos peatonales y vehiculares, señalización, mejoramientos viales, paradas de transporte público y conexión con ciclovía.

Junto a ello, se obtuvo la recepción favorable del Permiso de Edificación por parte de la Dirección de Obras Municipales, lo que despejó el camino hacia la siguiente fase del desarrollo.

En cuanto a los plazos, el proyecto aún no cuenta con una fecha exacta de inauguración. Sin embargo, de acuerdo con la planificación preliminar, la apertura del centro comercial estaría proyectada para el segundo semestre de 2027, dependiendo del avance de las obras y de las siguientes etapas de construcción.

Foto: Urbano Proyectos

Foto: Urbano Proyectos

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